«Hay que dejar de hacer uso político de la pobreza y Patricia Bullrich va a terminar con eso»

Laura Rodríguez Machado, Diputada Nacional de JXC y vicepresidenta del PRO a nivel nacional, habló sobre diferentes temas con el equipo periodístico de «Todo Pasa».

Sobre el Departamento Santa María, dijo: «En primer término creo que no sólo hemos crecido en representación política sino tambien construcción territorial: en cada sector hay un referente que brinda información a los vecinos, reparte las boletas, avisa sobre las elecciones. Además realizaron un importante trabajo en pandemia con ayudas a los habitantes de la zona. Este departamento es uno de los sectores en donde el PRO más creció».

«Hay una fuerte movida silenciosa y por ello aspiramos a tener legisladores del PRO y que se aumente la cantidad de jefes comunales en el departamento. Una de las figuras preponderantes es Ignacio Sala» agregó Rodríguez Machado.

También felicitó al concejal Ricardo González por su trabajo en el Concejo Deliberante de Alta Gracia junto al bloque Alta Gracia CRECE: «Se que se han pedido informes por presupuestos no claros, se han presentado proyectos alternativos. Hay que recordar que no ganamos por pocos votos: no den por cierto que va a ganar Marcos Torres en el 2023».

Con respecto al partido a nivel nacional y su evolución en el tiempo, detalló: «El PRO creció primero en Buenos Aires pero luego fue creciendo en todo el país, fue haciendo alianzas con otros partidos provinciales. La radiación que tiene el PRO es casi igual a los otros partidos históricos, que seguramente tienen muchísimos más afiliados, esa es la diferencia».

«Estamos unidos con todos los referentes: Patricia Bullrich, Laura Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio Macri aún no dijo nada sobre si se candidateará, pero todos miden bien y tienen buena aceptación por parte del electorado».

«Veo grandes posibilidades de que Bullrich sea presidenta y continúe con un segundo mandato. Tiene la garra, el coraje y la honestidad para hacerlo. Hay que cambiar lo que viene pasando. Esta disputa interna entre Fernandéz y Fernandéz, están viendo quién tiene más poder, disponen cepos, aranceles, subsidios a ciertos sectores en detrimento de otros, cuando no debería ser así. Tenemos una inflación más galopante que Venezuela, somos Venezuela en términos económicos. Bullrich la tiene clarísma, está armando un excelente equipo» expresó.

«En Córdoba, la gente nos dice ´no se peleen, las ideas personales no deben separarnos. Juez y De Loredo son los que más miden, el PRO acompaña desde un lugar importante» manifestó la diputada.

«No descartamos ser parte del ejecutivo y estar presentes en los ministerios, secretarias y en la legislatura. Será en función de la capacidad y no solamente por acuerdo político. Estamos armando los equipos técnicos» aseguró.

Sobre la interna provincial de JXC, declaró que están discutiendo los apoderados de cada partido y están viendo que harán: «puede ser un mix, entre encuestas, opinión pública, hasta la opción de hacer una interna entre los partidos y los independientes. Juez dijo que no, pero aún siguen dialogando. Hay un excelente diálogo, estamos participando de los actos de todos. Hay distintas ideas y distintas formas de ver, sin embargo nuestro espacio tiene la madurez política para resolverlas. Los 25 años del PJ fueron por las constantes rupturas de la oposición, por personalismos, malas decisiones, pero siempre hubo un empujoncito del Justicialismo».

En relación a Hacemos Por Córdoba, opinó: «Cuando están tantos años, se creen dueños de todo, pasó con los autos de lujo (Caso Oscar González), con el neonatal, con el área de cultura, entre otros hechos». Aquí están parando su producción varias fábricas, faltan insumos, no se puede comprar dólares, ni autopartes, ni medicamentos, enumeró, en relación a la situación nacional económica.

Sobre Milei, aseguró: «Bullrich tiene diálogo con él, sin embargo debo contar que no está presente en las comisiones de trabajo, no asiste y no ha presentado un sólo proyecto: hay que guiarse por los hechos no por las palabras».

Con respecto a la crisis económica nacional, aseveró: «El gobierno gasta más, no es por lo empresarios. No es la solución acuerdos con formadores de precios con productos básicos, hay otros productos que siguen subiendo. Con respecto a los planes sociales, no negamos que son necesarios, que hay personas que necesitan el apoyo del Estado, pero hay que distinguir de aquellos que realmente lo necesitan de aquellos que son usados por las organizaciones sociales para las manifestaciones. Hay que dejar de hacer uso político de la pobreza y Bullrich va a terminar con eso».

En relación a Cristina Fernández de Kirchner, dijo: «La viví a Cristina cuando era senadora y era Pichetto el que manejaba el bloque no ella. Ejerce una gran presión sobre el presidente Fernández, cuando presenta un proyecto el ejecutivo,la gente de Cristina no lo trataba. Cristina se preocupa solamente por no ir presa y quedarse con el poder en la Argentina» concluyó.