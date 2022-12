“La dirigencia política debe ayudar al vecino este verano y no irse de viaje”

Martin Barrionuevo dialogó con el equipo de “Todo Pasa” de FM 88.9 sobre la actividad del partido durante este 2022, el cierre con todos los circuitos internos del partido y el trabajo de cara a las elecciones 2023.

“Queremos cerrar el año todos los sectores internos juntos. Nuestro partido es orgánico y se constituye por unos cinco o seis núcleos internos” afirmó el presidente.

Sobre la actividad durante le 2022 en la casa partidaria, detalló: “Si bien es cierto que no hemos tenido reuniones asiduamente, nos hemos reunido la semana pasada por los gastos del acto del 26 de julio, contamos quienes aportaron, cuánto se gastó, más los ingresos y egresos del 2021. Y hoy nos vamos a reunir para que los ediles informen el trabajo que realizaron durante todo el año”.

“Durante la pandemia; hicimos unas ocho reuniones vía zoom y luego al salir de la misma, comenzamos con la organización de diferentes actividades, prestamos nuestro salón para que los profes que no pueden pagar un alquiler, puedan enseñar allí. Inauguramos con las PASO, luego llevamos adelante el acto en el Club Colón, entregamos cajas navideñas, llevamos a cabo los ciclos de charlas organizados por la vicepresidenta Magalí López. Lo que debemos es el curso de oficios, que lo vamos a realizar en el 2023” relató Barrionuevo, con respecto al uso de la casa partidaria, ubicada en calle España al 400, frente a la Plaza Mitre.

El referente destacó como hecho importante el acto del 26 de julio, para celebrar la “Revolución del Parque”, con el tradicional locro que lleva a cabo todos los años la UCR y que en esta ocasión, se invitó a los representantes de todos los partidos de Juntos por el Cambio.

Por otro lado también resaltó el trabajo en los barrios: “Hoy vamos a barrio Parque Virrey a visitar las familias con viviendas inundadas. Si bien el incidente ocurrió porque el canal estaba tapado con ramas y basura, hay que recordar que antes no ingresaba el camión de recolección de residuos y por ello la gente tiraba la basura allí. No hay que sacar el ojo del sector. Si hay que hacer fomento y concientación pero además, tomar la decisión política. A la vez, vamos a tramitar ayuda en Desarrollo Social, para la familia de Don Bosco”.

Hablando sobre la realidad política hoy, Barrionuevo opinó: “HXC tiene complicada la situación. si Juez y De Loredo toman una decisión para contener al pueblo de Córdoba, en temas que no pudo HXC, como Blas, neonatal y González, en Córdoba, se puede dar un gran batacazo. No define las de Alta Gracia pero las puede influenciar”.

“Creeemos que habrá un adelanto de elecciones. Las maestras están preparando los padrones, por ejemplo y eso es un dato. Se pueden adelantar hasta 90 días antes, 60 antes hay que definir las listas. Además les dijeron a todos los referentes que estén aquí en enero” continuó.

Siguiendocon la temática, declaró: “Hay que caminar, esa debe ser la estrategia del partido. Hay que laburar todo el verano y está hablado con todos los referentes. Debe haber acompañamiento para recorrer los barrios ya que seguramente va a haber problemas con el agua. Hay que patear la calle. Hay receso administrativo en la municipalidad, sin embargo no hay que dejar de ir a estos sectores. Vamos a invitar a todos a participar. La dirigencia política debe ayudar al vecino este verano y no irse de viaje. Estemos desde ahora, no cuarenta días antes”.

En relación a la conformación de la lista, aseguró: “Las listas no se arman más entre amigos. Es un desafío enorme: la estrategia no debe ser de los candidatos sino del partido. Las palabras se las lleva el viento y hay que demostrar con los hechos. El diálogo va por encima de lo personal, desunidos no vamos a ningún lado. Hablamos con todos los referentes: lo que debe haber es criterio en el armado de la lista. Si otros partidos piensan que pueden ir por afuera, allá ellos”.

“Si hay una generación que tiene hambre de poder, es la nuestra. Le queremos ganar a Marcos (Torres) pero de otra manera, ayudando al vecino. Entiendo que hay que tener orden, un proyecto. Nunca nos pusimos en contra. Cuando querés que al otro le vaya mal, te va peor. No estoy diciendo que este gobierno sea indigno, pero la política es 24×7. Este verano sera una gran prueba para todos nosotros” concluyó.