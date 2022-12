Retraso en el pago de becas: «Se trata de un problema burocrático administrativo»

Leticia Luppi, Presidenta del Tribunal de Cuentas, habló con el programa «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la falta de pago a los becados de la Municipalidad de Alta Gracia.

Tras los trascendidos que señalaban al tribuno de cuentas Diego Barrientos como quien no había firmado los pagos a los trabajadores -becados-, que «sólo visaba y no firmaba», Luppi detalló que se trabaja en conjunto con los otros tribunos y se les está dando prioridad a los becados. Desligó a Barrientos de la responsabilidad ya que con dos firmas, los documentos ya están listos.

«En realidad lo que ha pasado con becas y locaciones, es que se renuevan los contratos, en vez de en enero, en diciembre. Los primeros días de noviembre se pagó el mes de octubre y el 30 de noviembre comenzó el proceso de renovación, lo cual nos pareció mejor, separarlos de jornaleros y contratados. No fue hecho adrede. Pasan tres veces por Tribunal de Cuentas y por otras áreas, son muchas las involucradas, va y vuelve» explicó Luppi. «A veces le cambian la modalidad de contrato o vienen con errores y se tienen que volver a hacer. Es super engorroso. Y estos atrasos suceden siempre cada vez que hay una renovación de contrato» agregó.

Además detalló: «Algunas becas ingresaron ayer, hoy podíamos recibir algunas becas para que estén firmadas mañana a las 8 am, si bien no sabemos si vamos a poder porque hoy es feriado. Le damos prioridad, apenas nos avisan las afirmamos, incluso por sobre los proveedores que implica un tiempo de gestión».

Sobre cuántos empleados están sin cobrar, afirmó: «No tengo la certeza de cuántas nos quedan, creo que nos quedan las últimas-sin firmar-. Vamos a procurar para que puedan recibir sus pagos esta semana».

Barrientos también declaró que el atraso se debía a que «el Contador Carlos Dileo no firma y no baja las cosas a tiempo y se culpa al Tribunal de Cuentas». Al respecto, el intendente Marcos Torres dijo: «Con respecto a los becarios: hoy a primera hora nos reunimos con el contador Dileo, lamentablemente hoy no se pueden hacer transferencias. El problema es que la renovación es un proceso administrativo burocrático largo y siempre pasa a fin de año, cuando se vencen los contratos, los cuales se renuevan por seis meses. En este caso no es culpa del Tribunal de Cuentas, ya que no hay proceso que dure menos de 35-40 días».