Facundo Torres: «Pablo Ortíz nunca fue parte del proyecto político»

Facundo Torres, Ministro de Empleo y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba, dialogó con el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, realizando un balance de fin de año, hablando sobre la política local, departamental, provincial y nacional.

A nivel nacional, el ministro analizó: «Nunca se dió en la tecla sobre como frenar la inflación y defender el peso por eso la Argentina está como está. No es algo nuevo, venimos arrastrando un proceso inflacionario de años anteriores. Se sabe que el transporte, los servicios y los productos son mas baratos en el AMBA, lo único que se logra es el empobrecimiento del resto del país».

Sobre la coparticipación, opinó: «CABA es el distrito más rico, el que más ingreso tiene, tiene más población en poca extensión geográfica y además tiene riqueza acumulada año tras año. Con respecto al fallo de la corte, me parece mal que Macri le diera un excedente a un sector que ya estaba bien por sobre otros sectores que son pobres, con pobreza estructural. Fue un criterio subjetivo, ese fue el error. Sin embargo somos muy respetuosos de lo que dicta la justicia».

Siguiendo con la temática, aseguró: «La única manera de salir adelante es no centrarnos ni un partido político ni en una figura. Desde hace mucho tiempo tenemos una figura presidencialista, quien llega tiene valores por sobre el partido. Hace falta un acuerdo institucional, que se unan los distintos partidos y las figuras, para que mantengan una política firme durante varios años para salir de esta situación».

«Hay que eliminar el déficit fiscal, generar una movilidad social ascendente: que empiecen a tener trabajo y que miren con esperanza hacia el futuro. El argentino perdió la esperanza, está escéptico. La clase media hoy es baja-alta viendo como llega a fin de mes, ninguno piensa que va a estar mejor en unos meses. Se debe llegar a un pacto social, donde se tiren en la mesa todos los modelos y elegimos uno. Hoy no hay un plan, va cambiando continuamente. Es complicado, hay mucho egocentrismo, antagonismo, lo que hizo el anterior no lo voy a hacer más, borramos con el codo lo que el otro hizo con la mano».

Desde hace años el gobernador Juan Schiaretti tiene aspiraciones a nivel nacional, en relación a ello, dijo: «Brego por el proyecto nacional del ´Gringo´(Schiaretti): se debe generar confianza en los votantes. Que cuando se les pida un esfuerzo, sepan que va a tener frutos». «Es real su proyección: cuatro años atrás quiso llevar adelante una avenida del medio con Pichetto, Lavagna, Massa y Urtubey, entre otros, que no llegó a transparentarse porque todos tomaron caminos distintos. El gringo sigfue militando el mismo camino: esta tratando de armar este camino del medio, donde puedan acercarse varios personajes aunque no sean del mismo partido, por eso charla con Manes, Morales…está muy imbuido en la cuestión nacional, pero Córdoba representa sólo el ocho por ciento del padrón, que también recibe una gran influencia desde Buenos Aires, pero lo vamos a intentar».

A nivel provincial, sobre la candidatura de Martín Llaryora como gobernador, afirmó: «Hacemos Por Córdoba es un proyecto político que esta conformado por muchas fuerzas que tenemos y compartimos los mismos principios y valores para gobernar Córdoba. Martín Llaryora es un hijo de este proceso: fue intendente de San Francisco, de Capital, fue vicegobernador, ministro, diputado. Lo que expresa Llaryora, es lo que expresa nuestro partido. No existe todavía un nombre para acompañarlo como vicegobernador».

Con respecto a la re-re-elección de jefes comunales y legisladores, aclaró: «Juan Schiaretti defiende mucho las instituciones, no va contra la ley. Cuando hay procesos judiciales, es muy respetuoso, del modelo republicano, del respeto por la division de poderes. La ley que salió en el 2016 fue producto de un gran concenso en la legislatura, que solamente se modificaría si todas las fuerzas estuvieran de acuerdo y no ha sucedido».

Ante la consulta si esto afectará las elecciones, expresó: «Si afecta el enojo de algunos jefes e intendentes, es preocupante porque no hay quien pueda continuar con un modelo exitoso. Estamos en una situación compleja y es difícil cambiar de capitán en medio de una tormenta».

Con respecto a la determinación de la fecha de las elecciones en cada pueblo, explicó que es potestad de los jefes comunales -sobre las comunas que no tienen carta orgánica- y puede realizarse 30 días antes o después de la que dicta el gobernador, «eso será decisión de cada jefe comunal, Schiaretti aún no la dió a conocer y se va a comunicar en la apertura de las sesiones, probablemente sea en junio». Se rigen por la Ley 8103, «yo siempre creo que da mas potencia ir todos juntos en la misma fecha, cuando estabaN Juan Manuel De la Sota y Juan Schiaretti la pegaban».

Bajando a nivel local, en pocos meses se cumplen diez años del proyecto político con Hugo Testa y Marcos Torres, sobre ¿qué hay detrás del proyecto? contó: «Hugo Testa era ministro cuando yo arranqué con este sueño, era un joven, me acaba de recibir de abogado y tenia el sueño de ser intendente y quería cambiar las cosas en la ciudad. Él me acompañó. Fue candidato a intendente en el 2003, trabajamos mucho y no nos fue bien. Tenemos valores muy sólidos que no se negocian, si bien siempre intentamos combinar con otros sectores dejando de lugar el purismo dogmático. Lo hicimos siempre, incluso lo hice dos años junto a Walter Saieg, con el cual pensamos muy distinto, no tengo nada personal. Cuando las diferencias son más grandes que las coincidencias, se planteo una division total desde lo político-partidario. Para nosotros es fundamental ser coherentes con lo que uno piensa y con lo que uno siente y el que juzga eso es el vecino, el ciudadano».

En relación al brindis de fin de año que se llevó adelante en el Partido Justicialista, relató que se trató de un cierre de año más la inauguración de obras que se llevaron a cabo allí. «Estuvieron casi todos los dirigentes, falto Hugo, que es fundacional, estuvo desde el primer día, desde el 2002. Luego se fue sumando gente, como Roberto Urreta». Sobre si hay pelea con Urreta o no, aseguró: «No hay ningún problema con él. Esto es dinámico, hay años que están más enchufados y otros que no, se pelean con uno, es como la vida misma».

Con respecto a las declaraciones del Tribuno de Cuentas Diego Barrientos en otro medio, aseveró: «Diego se equivocó en sacar los trapitos al sol, son momentos, avatares que se deben hablar puertas adentro. Es parte del proyecto político, esto es como una gran familia, hubo un enfrentamiento entre Marcos Torres y Diego Barrientos, él ha defendido este proyecto, es amigo mío desde hace años, no soy tremendista».

En la misma línea, narró: «En el 2002-2003 arrancamos con la Agrupación ´17 de octubre´ y luego con la ´Fundación Paravachasca´, que buscaba perfiles técnicos y profesionales para la política. Esto es de larga data, hay un montón de referentes que vienen desde entonces y que hoy son muy importantes en la gestión de Marcos Torres. Estas cosas pasan siempre y los trapos sucios se lavan adentro. Imagínense que en 20 años hubo alejamientos y acercamientos entre los diferentes dirigentes. Lo importante es que no se altere la gestión, el resultado, el proyecto. Barrientos, Roberto Urreta, Fernando Mina, capaz se sienten más cerca mío por la edad o porque son mis amigos desde hace años. Yo siempre voy a defender el proyecto político para Alta Gracia, los principios y valores de este proyecto, que son el deporte, la cultura, la obra pública, los eventos, que cuidamos los fondos públicos, sin déficit. Esa es nuestra fortaleza, logramos transmitirle al vecino que es lo que pensamos, no nos quedamos callados, vamos de frente, no nos alejamos del día a día, hacemos la misma vida de siempre: jugamos al fútbol, como asados con mis amigos, el intendente no debe estar encerrado alejado de la gente».

En relación al Secretario de Servicios Públicos, Pablo Ortíz, asintió: «Pablo nunca fue parte del proyecto político. Hoy es parte de la gestión y fue una decisión acertada llevarlo al ejecutivo. Cumplio con los acuerdos de gestión y es un muy buen Secretario de Servicios Públicos, una cosa es la gestión y otra cosa es el proyecto político».

Sobre las próximas elecciones locales y los candidatos, detalló: «Todas las autoridades del PJ fueron renovadas en marzo, el presidente es Marcos Torres con sus consejeros. Desde allí saldrá el candidato para Alta Gracia, que según lo que indiquen las encuestas, será quien tenga mayores posibilidades, para mí, Marcos Torres, por abrumadora diferencia es quien tiene todas las posibilidades y el que no se sienta parte, que no lo sea».

Con respecto a Walter Saieg, manifestó: «Nunca pensamos muy parecido, sin embargo convivimos durante dos años. HPC es este proyecto que lidera Marcos Torres. Saieg y quienes lo siguen, no tienen nada que ver con lo que nosotros pregonamos. El que no quiera ser parte, puede formar su partido. El vecino de Alta Gracia ya sabe quiénes somos, qué hacemos, no nos vamos a mover un centímetro: es el vecino quien termina decidiendo por eso es tan hermosa la democracia».

«En el Departamento Santa María he hecho un trabajo fuerte, casi una amistad con cada uno de los jefes comunales e intendentes. Fueron años complejos, nos atravesó la pandemia. Estoy convecido de que HPC debe llevar en cada departamento el candidato que más votos traccione, a nivel provincial Llaryora es el mejor candidato pero no tiene el peso político que tenía Schiaretti y De la Sota» narró el ministro, sobre su trabajo durante los años anteriores como Ministro de Gobierno y la posibilidad de candidatearse como legislador departamental.

Y finalmente opinó sobre la oposición: «En Córdoba tienen dos dirigentes reconocidos en el interior. Luis Juez tiene una dilatada trayectoria, fue varias veces candidato a gobernador. Rodrigo De Loredo no tiene gestión para mostrar y no se lo puede juzgar. Incluso hay muchos intendentes dentro de la coalisión que manifiestan que no van a trabajar para Juez. ´Alta Gracia Crece´ dependerá de la elección provincial, seguramente habrá distintos candidatos, Milei tendrá su candidato, el vecinalismo de García Elorrio también y seguramente el Frente de Todos, también. Pero cuando nos reunimos con Marcos (Torres) no miramos a la oposición, hablamos de las cuestiones positivas de la gestión, por ejemplo el otro día estuvo Depetri, Subsecretario de Obras Públicas de nación, estamos cerca de que lleguen los fondos para Avenida del Libertador y estoy contento con las obras que se llevan adelante en Alta Gracia».