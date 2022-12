«Tenemos una lista de prioridades como salud, trabajo, el agua, que ellos no la ven»

El equipo del programa «Todo Pasa» de FM 88.9, dialogó con Martín Barrionuevo, Presidente UCR Alta Gracia y Andrea Mondino, representante del Frente Cívico Alta Gracia.

Haciendo un balance de fin de año, Barrionuevo contó que este año «la agenda fue estar presentes en los barrios, hacer diagnósticos de las problemáticas más importantes de la ciudad. Hoy el balance es positivo, estamos juntos. Siempre hay tironeos, opiniones diferentes pero vamos juntos», refiriéndose a la coalisión Juntos Por el Cambio.

Sobre los diagnósticos que han realizado, relató: «A nivel provincial, la gente la pasa mal, hay un cincuenta por ciento de pobreza, falta trabajo. En Alta Gracia, hay déficit habitacional, falta de trabajo genuino, problemas con el agua. Se han hecho cosas pero queremos darles herramientas a los vecinos».

Con respecto a las elecciones y al brindis de fin de año que organizó el Frente Cívico en Córdoba Capital, dijo: «Estamos a contrareloj a nivel local y provincial. Trabajaremos de menor a mayor hasta septiembre. Ayer decidimos participar de la invitación de Andrea Mondino. Estuvieron presentes los de la foto (Leandro y Facundo Morer, Joaquín Lorensen, Leticia Luppi, Martín Barrionuevo, Andrea Mondino, Marcelo Jean y Maximiliano Capdevilla) y también Marisa Carrillo, Oscar Aguad y Soledad Carrizo entre otros. Dialogamos con todos, no se trata más de un Boca-River. Entendemos que estamos juntos en una coalición con otros partidos: el mensaje que se dio es bregar por la unidad. A Hacemos Por Córdoba no le están dando los números a Martín Llaryora, si a Juan Schiaretti».

Según las palabras de Barrionuevo, en el discurso de ayer, Luis Juez hizo incapié en la unidad, «que no nos prendamos en la jugada del peronismo de dividirnos» y además apoyó a los jefes comunales que quieren la rere-elección. «Ir juntos no significa que todos pensemos lo mismo y cada partido tiene sus virtudes para aportar» agregó.

En relación a los votantes, afirmó que hay fatiga, cansancio y agotamiento por el cuarto de siglo que HPC lleva en el gobierno: «la neblina que vemos nosotros también la ven ellos: no están tan cómodos como venían».

A nivel local, criticó: «Nadie duda las inversiones que se han hecho, ni de las obras, pero ni con los mejores técnicos han solucionado la problemática. Creo que se puede invertir pero si a una canilla le falta agua o sale barrosa, algo está mal. No se habla de medidores, porque es época electoral. Algunos técnicos nos han explicado que hay una importante sequía en la provincia desde hace años y por ello nos parece que no se puede inaugurar una cancha de golf que utiliza miles de litros de agua en este momento. Hay que estar al lado de la gente en estos tiempos. Hay sectores en los que los vecinos pisan caca y eso está mal».

Sobre cuáles son las prioridades que plantea este espacio, Barrionuevo detalló: «Estas son las prioridades que vamos a intentar instalar: por ejemplo, la atención pediátrica. Hay políticas de estado en las que hay que ponerse de acuerdo: con la salud, con el hambre, no se jode. Nosotros tenemos una lista de prioridades distintas, que ellos no las están viendo, como salud, inseguridad y trabajo».

Por su parte, Andrea Mondino, contó que durante este 2022, «recién nos conocíamos entre nosotros y con los otros actores y hoy ya es distinto. Agradezco a la militancia que está detrás nuestro. Teniamos que demostrar que somos rentables y aportamos a esta sociedad, fiscalizamos, tenemos territorio, no tenemos gestión para mostrar pero caminamos la calle. Los lugares se ganan desde el trabajo y lo hicimos».

«He sido una privilegiada en el trato, me siento cómoda, me da dolores de cabeza, me regaló una hipertensión (risas) hace seis meses, pero me tratan bien» concluyó Mondino.