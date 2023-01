Arduh y su visión sobre la re re elección: ¿Por qué negarles la oportunidad si en definitiva quien vota es la gente?

El posible efecto re-re elección en Córdoba está en el centro del debate desde hace tiempo. Sin embargo, en el inicio de un año electoral, es un tema que ya no puede ocultarse bajo la alfombra y es «hablar ahora o callar para siempre».

En ese marco, quien brindó su punto de vista como así también su posible injerencia en torno a la necesidad de una modificación o no del articulo 7 de dicha ley, fue el legislador provincial Orlando Arduh y lo hizo este lunes al aire de radio 88.9.

“Creo que el reclamo de los Intendentes y jefes Comunales es totalmente válido. Es reformar por única vez el artículo 7 de esa Ley que es lo que la hace retroactiva. Lo que se pide es que no se tome o no se tenga en cuenta el período 2015-2019 sino desde el 2019 en adelante y el fundamento es claro por eso sería muy importante que se debatiera”, inició el Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, en referencia al pedido de modificar el artículo de la ley provincial 10.406 que prohíbe la re reelección a Intendentes y Jefes comunales con hasta dos mandatos consecutivos cumplidos.

Arduh, dejó claro que no se trata del pedido de derogación de la ley, como así tampoco de echar por tierra el bendito- y no tanto- artículo 7 de la misma, sino que sería una enmienda “por única vez” y precisamente a eso apunta el proyecto que el mismo prevé presentar. Esto, a titulo personal y sin incluir a su bloque en la decisión.

“Esto no significa costo político alguno y bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con la derogación de la ley. No queremos una reelección indefinida, al contrario, para eso tenemos una ley y a lo mejor el error de nosotros los legisladores fue avalar que sea retroactiva, son distintos puntos de vista pero creo que hay que llegar a un acuerdo y escuchar a los Intendentes”, añadió el radical, quien además enfatizó en que el tema no abarca solo a Intendentes o Jefes Comunales que “se jubilarían antes de tiempo” con la aplicación de este artículo, sino además a toda una estructura que conforman concejales, tribunos de cuentas y hasta secretarios de Intendentes, en la mayoría de los casos.

A diferencia de lo que justificaron otros funcionarios que también se mostraron a favor de la enmienda, Arduh aclaró que la retroactividad no es anticonstitucional sino que lo que se plantea otra cosa. “Vos podes promulgar una ley con retroactividad en el mismo periodo, pero casi siempre este tipo de leyes son electorales, no se puede hacer retroactividad en alguna ley pura y exclusivamente del ejecutivo. La discusión no pasa por ahí, sino que el argumento de estos Intendentes es válido. ¿Por qué negarles la oportunidad si en definitiva quien vota es la gente?”, añadió.

El Presidente de Bloque de Juntos por el Cambio, además, habló de “hipocresía” en torno a las posturas que algunos legisladores – entre otros referentes políticos- y ya tuvieron al respecto y dio ejemplos claros:

“A mi me gustaría saber el por qué de no aceptar la reforma y en muchos casos me sorprende tanta hipocresía. Acá no se le está haciendo un favor a nadie ni beneficiando a uno u otro partido, sino que es darle la oportunidad a todos los Intendentes y Jefes Comunales y de manera excepcional, quien vota es la gente. El legislador Cossar, por ejemplo, viene de tres mandatos en la muni, ahora en la legislatura y habla de alternancia. A Mario Negri no lo he visto opinar al respecto pero el tiene seis periodos como Diputado Nacional y en el caso de Luis Juez que sí ha opinado sobre esto, no tenga nada contra Juez pero el fue Concejal, Diputado Nacional, Senador Nacional y ahora es candidato a Gobernador, cuatro situaciones electorales en un solo periodo. Y ¿él le está diciendo vos no y yo si?, las cosas como son, hay que tener coherencia”, cerró.

“Lo que importa es la buena política y en estas comunas siempre gana la política buena, ¿Cuál es el problema de que por única vez se puedan renovar?.