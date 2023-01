Jota Jota López y la realidad del Hospital Illia: «El problema es que a la salud nunca le dieron bola»

El colapso por el que atraviesa el Hospital Arturo Illia y, sobre todo, el sector de la guardia, no es ninguna novedad. Sin embargo y aunque la problemática fue minimizada por varios profesionales, lo que se evidencia en la diaria es un clima de constante tensión entre médicos y pacientes y un ambiente de malestar constante.

El conflicto tampoco es nuevo: poco personal para una guardia saturada. Ni más ni menos. A esto, se suma el eterno reclamo de los profesionales de las distintas áreas, por sueldos dignos y el pedido de mayor recursos humanos.

Precisamente, en las ultimas horas se viralizó un video en el que se observa la discusión subida de todo, entre una doctora y un grupo de personas que reclamaban la atención de un niño con cuadro febril. La profesional- a los gritos- intenta explicarle a los pacientes que las camas de guardia están todas ocupadas y deben seguir esperando. Así mismo, lejos de entender la situación y tras largas horas de espera, insisten en la atención del pequeño. El tenso momento fue viral.

En ese contexto, el equipo de «Todo Pasa» dialogó con alguien que si bien hoy no forma parte de dicho nosocomio, conoce de fondo las principales falencias que persisten en el Hospital departamental: el dr Juan José López, exdirector del nosocomio.

«Sin duda la salud es un servicio esencial, sin menospreciar cualquier otro tipo se servicio, es algo fundamental. Yo estuve en el Hospital hace ya varios años y siempre faltaba cinco pa’ el peso. Se del esfuerzo de los profesionales, del sacrificio que dejan en la diaria y con sueldos magros, del esfuerzo en la pandemia – donde recibían aplausos pero no se los reconocía-, y eso es algo que sucede a nivel provincial, entonces si antes cuando estaba yo la demanda que había era alta, me imagino ahora», inició Jota Jota, a la vez que enfatizó en la necesidad de renovar el personal.

«El tema es que si no reponemos las bajas por altas el servicio va a ser cada vez mas deficiente. Si antes había 300 médicos- por decir un número- y hoy hay mucho menos y no se renuevan esas bajas ni tampoco aumenta la tecnología como con la llegada del tomógrafo que lo vienen prometiendo desde que estaba yo o la obra del lavadero porque cuando se desarmó el lavadero antiguo y se comenzó la obra, empezó a lavarse en Despeñaderos y lo cierto es que hasta hace poco esa obra estaba parada, entonces todo eso hay que tener en cuenta, lo que se promete y no se cumple», continuó el también ex Tribuno de Cuentas del Municipio, peronista de pura cepa.

Según Jota Jota López, todo radica en el desinterés del Estado por la salud, caso contrario, las cosas serian distintas. «El problema es que a la salud nunca le dieron bola, esa es la verdad. Yo no estoy en contra de la obra pública, es maravillosa, pero no todo es obra pública; también están los servicios esenciales como la salud, tan simple como eso», dijo.

Fue de público conocimiento que Juan José López tuvo que atravesar distintas tormentas durante sus años como director del Illia, y no sólo por la falta de presupuesto y los eternos problemas de insumos sino que en ese entonces, además, su Vice, Carlos Delera fue cuestionado con distintos escraches que Jota Jota debió salir a respaldar en diferentes ocasiones.

«Para mi el trabajo de la gente es sagrado, no se puede jugar con eso y por eso yo en su momento presenté mi renuncia ante el Ministro. Yo me había comprometido, le había dado mi palabra a personas que dejaron sus puestos de trabajo en otros lugares, por cargos definitivos y resulta que después la respuesta que me daban era que eran puestos temporales, por tres meses», recordó el exfuncionario sobre algunos de los puntos que lo alejaron del nosocomio local.

Para Jota Jota la situación tanto en el ámbito público como en el privado no es disimil. «Las clínicas también están abarrotadas, el deterioro de la salud no es de ahora, cuando en Alta Gracia había 25 mil habitantes había 6 clínicas y yo años atrás fui parte de una clínica. La guerra siempre es la misma, el conflicto con las obras sociales, el hecho de que vos tenés que pagar la luz y a tus empleados con plata y a vos te pagan con papelitos. Eso hace al deterioro e hizo que cerraran muchísimas clínicas en toda la provincia. El Estado debería solucionar el problema de fondo pero para eso debe hacer grandes reestructuraciones para las que no está dispuesto claramente», agregó.

Por último y respecto al trabajo del actual Director del Hospital, Esteban Alves, López recordó que éste fue parte del equipo de salud mental cuando él estaba al frente y que es una «muy buena persona».

«No va a ser fácil para él estar al frente con esta situación de mas deterioro de la que había cuando estaba yo. por eso también le digo a la ciudadanía que debe acompañar el reclamo, no de los gremios, sino de los profesionales», culminó.