Lucio «El Indio» Rojas: «Creo que todas las veces que vine a Colectividades llovió, parece que no lo puedo doblegar»

El inicio del XXXIV Encuentro Anual de Colectividades se vio afectado por la tormenta. A las 18 horas la Comisión oficial ya había informado sobre la suspensión del tradicional desfile por calle Belgrano- el cual fue reprogramado para el día domingo- debido a que por esas horas la lluvia ya era intensa.

Si bien después paró, cual maldición pasadas las 00 horas volvió el aguacero y fue para quedarse. El tormentón obligó a la Comisión nuevamente a replantear la situación y la decisión fue la de suspender los escenarios. De esta manera, el show de Cacho Buenaventura y de Lucio «El Indio» Rojas, fueron reprogramados para el lunes 6.

Precisamente en el marco de la prueba de sonido del Indio Rojas, RESUMEN mantuvo un mano a mano imperdible con el cantautor. Para entonces, la lluvia ya los había obligado a terminar con el ensayo y el destino de la noche era incierto.

«A mi me pasan cosas con el tema de la naturaleza, se que no puedo resolverlo en este momento entonces si va a llover que tenga que llover. Lamentablemente por ahí es muy difícil esta situación y por ahí uno lo dice muy livianamente pero es la realidad, ninguno de los que estamos acá en la tierra si quiere llover lo vamos a poder parar y creo que todas las veces que vine a Colectividades llovió y ya tengo varias ediciones (risas). Jorge (Rojas) dijo no vengo mas a Colectividades porque llueve siempre y yo voy a estar peleando para ver si en algún momento puedo doblegar eso pero parece que no», bromeó el salteño.

Lucio, quien desde hace algunas temporadas es un artista consagrado y supo hacer un camino propio dejando de ser «el hermano de» para tener un nombre y reconocimiento personal, había anticipado que su show estaría lleno de «nuestra música y nuestro folclore».

«Hoy hay muchos entreveros de género y yo siempre voy a plantar la bandera del folclore, de las chacareras, las zambas, porque disfruto mucho eso, pero también son consciente y cuando armo un espectáculo pienso también en la gente, en el que me viene a ver, que viene a alegrarse, me gusta darle también esas canciones que son alegría y parte de la gente, canciones conocidas o del momento que gustan y yo las canto. Yo siempre voy a defender mi folclore, mi música, pero esas canciones son un recurso para pasarla bien y es parte de lo que uno quiere dejarle a la gente también», agregó.

Respecto a la pandemia, «El Indio» reconoció que la vivió como un periodo de enseñanza y que gracias a ello hoy tiene «un presente maravilloso».

«Yo en la pandemia pude encontrar las herramientas fundamentales para poder llevar mi música en un momento en que no podíamos hacerlo y eso nos ayudó. Las transmisiones como estas crecieron tanto en pandemia y facilitaron el presente de mi carrera, muchísima gente me descubrió en pandemia porque empecé a dejar mi contenido musical en las redes. Lo primero que hice fue investigar de que se trataba todo esto, el streeming y todos esos nombre nuevos, después me encargué de crear el contenido que yo quería y la verdad que fue un trabajo maravilloso para mí y hoy gracias a eso tengo un presente maravilloso en los festivales», añadió.