«No queremos vivir en la clandestinidad, pedimos por servicios que queremos pagar»

Este miércoles, quienes tomaron la palabra ante los micrófonos de RESUMEN fueron vecinos de B° Parque San Juan Anexo, un loteo que se extiende detrás del cementerio La Paloma, en Alta Gracia, y en donde ya viven 60 familias. ¿El conflicto? que lo hacen sin ningún tipo de servicio.

No tienen luz ni agua y viven en condiciones verdaderamente vulnerables. Hoy, esta situación sale a la luz debido a que en medio de intensos días de calor, la conexión improvisada de cañería que los vecinos realizaron para poder tener agua- la cual es posible gracias a la buena predisposición del personal del cementerio privado colindante.

«Hace cuatro días que estamos sin agua. Los vecinos ayer pudieron hacer una conexión porque le pidieron permiso al cementerio, para poder sacar de dos canillas y que haya mas presión de agua. Este es un reclamo de hace años porque nunca nos hicieron las obras, también renegamos con la luz, las calles que se llenan de barro. Le hemos mandado notas a Cosag, al Intendente Marcos Torres también para que vengan a ver la situación en la que estamos viviendo. Necesitamos tener los servicios, pagar los impuestos nosotros queremos pagar, no queremos nada gratis», expresó Melany, vecina del lugar desde hace ya cuatro años.

Respecto a la energía eléctrica, los vecinos aseguran que la situación es exactamente la misma que con el agua. Están «colgados de la luz» debido a que nunca se hicieron las obras para poder colocar los medidores.

«Acá hemos llegado a estar semanas sin luz, a oscuras con los niños. Nosotros pagamos un cable entre los vecinos para poder tener la luz y a esos cables la gente de Epec con personal de la Municipalidad nos lo cortaba cada vez que venían. Les rogamos que lo dejaran por los chicos y pedimos varias veces reuniones con Epec para poder tener la luz como corresponde pero jamás nos dieron una respuesta», añade la joven vecina reconociendo que los vecinos del sector tienen luz gracias a una conexión ilegal, la cual es la única alternativa ante la falta de obras en la zona.

«Nosotros no queremos vivir en la clandestinidad, pedimos por servicios que queremos pagar. Acá lo que se ha instalado ha sido a pulmón de cada vecino porque sino no podríamos vivir. Necesitamos la extensión de la red de agua, que nos arreglen las calles porque ya empiezan las clases y es imposible que los niños transiten por acá los días de lluvia, tampoco nos recogen la basura, realmente no parece que perteneciéramos a Alta Gracia, estamos olvidados», sentenció otro de los vecinos de la periferia de Parque San Juan.

Actualmente, las 60 familias volvieron a elaborar notas que elevarán en las próximas horas a las autoridades municipales. De no recibir respuesta en un lapso de cinco días, amenazan con hacer un corte de ruta.

«No queremos llegar a eso pero hace cuatro años que estamos así», culminaron.