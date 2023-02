Mariano Agazzi: «En pocos meses tendremos el Dispensario n°13»

Mariano Agazzi, Secretario de Salud, Desarrollo Social y Equidad, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre las novedades en la secretaría y que expectativas tiene con respecto al armado de la lista para las elecciones 2023.

«Trabajamos todos los días para solucionarle los problemas a la gente. Alta Gracia ha crecido mucho en población y por ello tenemos dispensarios con mucha demanda, con mucho trabajo» comenzó el funcionario.

Sobre las obras que se llevan adelante en el Dispensario n° 3, afirmó que en dos o tres meses, se realizará la inauguración, en el cual «se va a conjugar la parte vieja y la nueva». Agazzi también detalló cuáles son los trabajos que se llevaron a cabo en otros centros de salud: «al cambiar de ubicación el Dispensario n°1, obtuvimos el doble de capacidad, en el n°8 de Parque Virrey, se construyeron dos consultorios más y hoy se están haciendo refacciones en el n°6 de barrio Parque San Juan».

Con respecto a la Atención Pediátrica, el secretario contó que este tipo de servicio será fijo: «en un principio era para hacer frente a las enfermedades respiratorias del invierno que aquejaban a los niños y niñas de la ciudad, la continuamos durante el verano y nunca la cerramos. Tenemos el recurso humano, en este momento empieza la etapa escolar y las enfermedades contagiosas. Estamos pensando en darle un lugar especial para la atención pediátrica en la parte nueva. Habitualmente los doctores atienden entre 40-50 niños y niñas. No estamos pensando en mudarlo ya que allí se cuenta con todos los servicios: farmacia, laboratorio, triage, enfermería, incluso estamos pensando en tener abierto el laboratorio por si hace falta».

Sobre el Certificado Único de Salud, explicó que dura un año. «Si hay que presentarlo cuando se comienza un ciclo y hay tiempo hasta el 28 de abril. El resto pueden hacerlo en su cumpleaños. La Inscripción de Salud Anual lo tienen que llenar los padres, es una declaración jurada de los progenitores» detalló Agazzi. «Antes de la pandemia habíamos habilitado jornadas por la tarde en los dispensarios de los barrios para que puedan hacer las fichas médicas y lo vamos a volver a implementar» agregó.

En relación al mamógrafo móvil, que se encuentra en la ciudad por dos semanas más, el Secretario de Salud contó que cada jueves por la mañana se lleva adelante el «Circuito Mujer», dando diez turnos para pacientes, relacionados con las especialidades de ginecología, obstetricia, ecografías, nutricionista, endocrinología y también se entregan turnos para el mamógrafo. Si hay alguna mujer interesada solamente en lo último, se puede acercar al Dispensario n° 3 o a los barriales.

Con respecto a la novedad del décimo tercer dispensario, Agazzi narró que será en barrio General Bustos. «El Centro Vecinal cuenta con una amplia oficina que fue ofrecida para poder modificarla y a la vez allí también queremos disponer un Centro de Adultos Mayores (CAM) en reemplazo del que funcionaba en el edificio Anacleto Oviedo (hoy la escuela municipal PROA). Con el intendente Marcos Torres, pensamos que estos espacios no sólo deben funcionar como comedores sino también como lugares de sociabilización».

Este lunes 27 de febrero se arrancó -en las escuelas que no hicieron paro- con el trabajo en los comedores, relató el funcionario municipal, sobre el Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.C.O.R.). También se ayuda, desde la oficina, a quienes no cuentan con internet o no saben como inscribirse.

En el ámbito político, el abogado opinó: «Fui muy cuestionado porque no soy médico apenas asumí. No tengo un doctorado en salud. Pero la cabeza de una secretaria no debe ser necesariamente técnica, hace falta un equipo que conozca la intendencia y la ciudad. Fui concejal, fui Director de Desarrollo. Vine a organizar, coordinar, hacer equipo, logística. Quedó demostrado en pandemia, cuando se formó un equipo homogéneo. Definíamos objetivos y se hacía: se contrataron profesionales nuevos y se trajeron trabajadores de otras áreas para ayudar en salud. Cuando surge una demanda social nos organizamos para que cuando llegue el vecino ya este todo preparado para solucionarle el problema».

«Quiero seguir estando en el proyecto, todos los que están desde el principio con Marcos y Facundo Torres los seguimos apoyando. Queda mucho por hacer y quiero que el vecino recuerde la ciudad que recibimos 12 años atrás y miren la que tienen ahora, con una pandemia que nos hizo perder dos años. Imaginate si hubiéramos tenido los cuatro completos» concluyó Agazzi.