Tensión en Villa Camiares: una madre «a los gritos» por la mudanza del presunto abusador de su hija

Momentos de tensión y angustia los que se vivieron en la tarde de ayer en Villa Camiares, cuando una mujer «a los gritos» comenzó a filmar lo que consideró «la huida» del presunto abusador sexual de su hija de 11 años.

Ocurrió en cercanías de la colectora de ruta C-45. En diálogo con RESUMEN, Nahir, madre de la pequeña, contó que si bien la denuncia formal fue radicada en febrero de este año, el hecho habría ocurrido a mediados del 2022 y que, desde entonces, la niña vive atemorizada. «Me siento culpable de no haberme percatado a tiempo», dijo.

«Este hombre es mi vecino, mi familia y yo éramos muy allegados a él y su mujer, nos divide apenas un alambrado. Una tarde ella invitó a mis hijos a la pileta, ese día este hombre abrió la puerta de la casa y yo me quedé afuera charlando con su mujer, mi nena entró y salió llorando a los cinco minutos, estaba atemorizada, a los gritos, le pregunté que le había pasado y sólo me dijo ‘Nestor me quiso besar’, hablando de él. Yo no entendía nada, le pedía que se calmara. Todo esto frente a la esposa de él. Ella me manipuló, me dijo y hasta le decía a mi nena que había malinterpretado las cosas, que no podía haber pasado eso. Sólo me llevé a mi hija y la calmé. No se qué me pasó en ese momento que me dejé convencer y no denuncié», inició Nahir, reconociendo que de alguna manera, había minimizado la situación.

Así mismo, desde ese episodio la relación entre las familias se cortó y todo empeoró. «Mi hija vivía atemorizada, ella dio un vuelco 100%, no quería salir de la casa. Una vez tuvimos un conflicto con ellos por un perro, esa vez este tipo me golpeó, yo lo denuncié por eso y el también me denunció. Después de eso mi nena decía que tenía miedo de que él le hiciera algo, le pregunté porque, le dije que estuviera tranquila y ahí me confesó lo que realmente había pasado aquella vez. Me dijo que él la había llevado a la habitación mientras los otros chicos estaban en la pileta, que la había agarrado fuerte, la tocaba y la besaba con fuerza y que no sabe de donde sacó fuerzas para zafarse. Recién ahí supimos la gravedad del asunto y lo denuncié por abuso sexual», añadió la mujer.

Las pericias en Cámara Gessel habrían confirmado los dichos de la menor y desde hace apenas algunas semanas, ella y su familia estaban a la espera de una resolución judicial. Sin embargo, durante la tarde de ayer el denunciado se mudó y eso generó la bronca y el malestar no solo de las víctimas sino también de los vecinos.

«Mi denuncia no fue solo por lo de mi hija, sino también para el resguardo de su hijastra. Una nena a la que yo solía cuidar y que habría tenido algunos problemas de abuso. Su mamá dijo que la llevaría al psicólogo por algunas conductas que tenía y realmente no se si está con tratamiento o no pero ella vive con este tipo, es quien la cuida y nadie sabe si no ha sido víctima de él», agregó Nahir.

«Tengo mucha bronca porque se escapó como una rata. Cómo puede ser que lo dejen ir en medio de una causa judicial, vi como se llevaba todo, apurado, escapando, la casa quedó vacía«, culminó la madre de la presunta víctima, quien además es madre otros cuatro niños.

El presunto abusador tiene alrededor de 64 años de edad y, de acuerdo a dichos de vecinos, se trata de una persona que habría tenido varios conflictos en la zona.