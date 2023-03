Ola de robos en Villa Camiares: «Nos sentimos desprotegidos y tenemos miedo»

«Ya no hablamos de los típicos rateros que por ahí robaban ropa de la soga, sino de delincuentes con una logística mayor». De esa manera, Alma Mondaini, Presidenta del Centro Vecinal de Villa Camiares, se refirió a la actual ola de robos que desde hace un tiempo golpea fuertemente al sector y por el cual los vecinos «tienen miedo».

En las últimas semanas, hubo casas desvalijadas, obras de construcción atacadas y hasta diversos actos de vandalismo. En la mayoría de los casos, los ilícitos ocurren durante la mañana y/o la siesta.

«Hablamos de gente que hace campana, rompen rejas y de vehículos que merodean. En la última semana, una vecina impidió dos robos, uno en una obra en construcción y otro en una casa en donde no había nadie y los ladrones ya tenían todo listo para llevarse. Entonces son muchas las cuestiones, eso habla también de la importancia de que los vecinos se involucren, desde la policía insisten en la necesidad de denunciar para poder poner en marcha el aparato policial, es real que los recursos para toda la ciudad son pocos, no alcanzan y es una realidad que no solo se da en nuestro barrio, lo hablamos siempre en el Consejo del Vecino», detalló Mondaini, a la vez que aseguró que junto a la municipalidad trabajan en la intimación de lotes baldíos con falta de mantenimiento por parte de sus dueños, para de alguna manera evitar que los yuyos altos fomenten los robos y escapes.

«Hoy nos sentimos desprotegidos y tenemos miedo. Necesitamos que nos den una mano en esto y mayor presencia policial. El hecho de que hay campo y de que algunos vecinos no cortan en pasto, de la salida hacia la ruta, todo eso facilita la inseguridad. El grupo de seguridad que tenemos en el barrio funciona, hay una patrulla pero por ahí la demora es otro tema. Por otro lado no podemos decirle a los vecinos que pongan rejas o alarmas porque sabemos que no todos tienen esa posibilidad económica, por eso tratamos entre todos de apelar a las cuestiones que se pueden mejorar», culminó.

Por último, Mondaini aseguró que volvió a tener una reunión con las autoridades policiales y que la predisposición fue buena y positiva.