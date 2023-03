Facundo Torres: «Veo una oposición preocupada por quien será el candidato en vez de exponer sus propuestas»

El equipo de comunicadores del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, formato sábado, entrevistó al Ministro de Empleo y Formación Profesional y ex intendente de Alta Gracia, Facundo Torres.

Sobre la fecha de las elecciones, afirmó: «Estimo que será en junio y julio. Quizás Martín Llaryora lo sepa ya que tuvieron ayer una reunión. Ya comenzó el tiempo de descuento, pero no tengo precisiones al respecto».

Ante la pregunta si le gustaría como llave de fórmula a Juan Manuel Llamosas (intendente de Río Cuarto), respondió: «es un amigo, hemos sido compañeros de militancia. Tengo mucho cariño por él. Me gustaría pero también tenemos otros compañeros capaces: por ejemplo Alejandra Vigo, representante de la lucha de la igualdad de los derechos de las mujeres, hoy senadora con una gran trayectoria».

Con respecto a si Hacemos Por Córdoba llega a su fin de ciclo, el ministro aseguró: «La única propuesta definida con objetivos puestos es el de HPC, tanto a nivel local como provincial. Mostramos hacia dónde vamos, que pensamos de cada tema, como solucionarlos. La oposición está debatiendo mucho más por quien va a ser el candidato o cuando es la fecha y sus luchas internas. Pierden tiempo valiosísimo para presentar sus plataformas, transmitirles cuestiones relevantes a los vecinos».

«Siguen con el debate sobre quién será el candidato, quién sera concejal. HPC está en Córdoba desde hace 24 años, con grandes cimientos, no tenemos déficit fiscal. En Alta Gracia estamos desde hace 10-12 años con gran crecimiento, ejecución de programas y sueños que no se cumplían. Del otro lado tenés dirgentes peleándose. La responsabilidad de los enunciados de las propuestas, de las promesas, de los partidos políticos o de los dirigentes es inversamente proporcional a la posibilidad que tienen de acceder al poder, si sabés que nunca vas a llegar podés decir cualquier cosa, es el Teorema de Baglini, diputado nacional de la UCR en 1986. Leandro Morer propuso en el 2019 bajar un 30% los impuestos y yo me preguntaba ´¿cómo lo va a hacer?´. No teníamos déficit fiscal y teníamos un ahorro para invertir en obras… pero creo que el electorado se dio cuenta de que solamente querían llegar al poder» agregó Torres.

Ante el planteo de que estas propuestas son las mismas que está publicando en sus redes el espacio político «Unión por Alta Gracia» (30% en la baja en los impuestos, 30% en la baja de los sueldos de los funcionarios), el Ministro de Empleo declaró no conocer el espacio de Walter Saieg.

Con respecto a si las elecciones de Córdoba Capital las pegarán a las de provincia, dijo: «Es una estrategia que deberá determinar Llaryora. Desde el frente no están definidos aun los candidatos, en base a quienes sean, se determinará la estrategia».

A nivel local se lo menciona al ex concejal Leandro Morer como precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, ante esta afirmación, Torres opinó: «Esto demuestra que hay pocas posibilidades…ya perdió tres veces, para mí se debería buscar otra opción. Hay pocas posibilidades de encontrar un candidato que nos pueda competir».

En relación a las elecciones provinciales y cuáles serán las estrategias de HPC, contó: «Hacemos por Córdoba está haciendo una gran apertura, como lo hizo con el socialismo y ahora puede ser con vecinalismo. También se quieren sumar radicales y dirigentes del PRO y van a trabajar dentro de la Coalición Unidos por Córdoba o Hacemos por Córdoba. Es un momento en el cual podemos enriquecernos con aquellos que piensen distinto. Podemos tejer acuerdos programáticos, buscar coincidencias más que diferencias. Dejar de escribir con el codo lo que el otro escribió con la mano. Entran como dirigentes del radicalismo y del PRO, vienen a enriquecer este proyecto».

Ante la pregunta de si Juan Schiaretti será precandidato a presidente, respondió: «El gringo lo ha dicho: a nivel nacional dijo ´le voy a dar hasta donde me dé´. Córdoba es el 8% del padrón que compite con un Gran Buenos Aires y CABA son un 50%, por lo tanto la incidencia electoral no es fuerte. Representa una esperanza en muchos de los argentinos que vemos por un lado postulados y por otro realidades. Tenemos expectativas de un país rico que vaya para adelante y vemos que eso no nos está ocurriendo. No tiene dueño esta crisis, viene desde hace años. La oportunidad de Schiaretti es única, es un economista que busca el desarrollo y la producción: en el centrodel país se encuentra la Argentina productiva. Es el representante por antonomasia de la patria productiva. Han venido otros gobernadores de otras provincias incluso de otros partidos a dialogar con él».

Sobre sus aspiraciones personales y el runrun que lo indican como candidato a legislador, aseveró: «Para mí sería un gran orgullo ser legislador departamental. Aún no he pensado en una candidata suplente mujer, si me confirman, analizaremos bien quien me acompañará en la formula».

Volviendo sobre la figura del legislador Walter Saieg y las asperezas entre ambos proyectos (Torristas y Saiegtistas), Torres reiteró: «Todo aquel que quiera trabajar por Martín Llaryora gobernador y por Marcos Torres intendente puede acercarse. Saieg se alejó de su banca, en pandemia no estuvo presente. Yo si estuve presente: había jefes comunales nuevos, que encima les tocó una pandemia: los fuimos guiando, forjando, los ayudamos. Muchos de los que venían desde hace años y con muchos de los nuevos forjamos una relación, la dinámica de Santa María es muy buena».

Con respecto al escenario electoral, asintió: «Estoy muy confiado, me siento muy representado por Martín Llaryora. En Córdoba Capital generó las transformaciones que nadie hizo. Cumplió todas las funciones, es sumamente capacitado, entiende las problemáticas actuales, es joven, tenemos un gran candidato. Estoy convencido de que vamos a ganar la elección y es un salto porque estábamos acostumbrados a que siempre fueran De La Sota y Schiaretti. La gente sabe como gobierna HPC, el que esté al frente será federal y le va a dar fondos a todos los jefes e intendentes, sin importar de que color político sea».

«Creo que todos los jefes comunales van a a querer pegar sus elecciones. En la capital hoy estamos fuertísimos. Aquellos que están en la zona metropolitana, los vecinos viajan todos los días a la capital y ven las obras, tienen buen concepto de Llaryora, en su gran mayoría evaluarán ir juntos. Además casi todos los jefes no pueden repetir, por lo tanto dispondrán alguien que no es tan conocido y les van a convenir pegarla» concluyó.