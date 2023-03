Transformar el dolor para ayudar a los demás: la historia de Carolina, la mujer destacada de Villa Camiares

Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo; eso está claro. Y es que se supone que son los hijos quienes deben enterrar a sus padres, o al menos es lo que se entiende del correcto «orden de la vida». Sin embargo, el día menos pensado puede llegar ese tremendo sacudón a la vida de cualquiera y es ahí cuando hay que saber cómo navegar el nuevo camino de la pérdida.

Carolina Salgado es ese claro ejemplo de resiliencia. Ella no nota de su fortaleza al contar su historia, parece no percibirla como lo que realmente es. Su misión es la de ayudar a sobreponer de tan dolorosa situación a padres que atravesaron lo mismo que ella atravesó con Sandro, su hijo adolescente, quien en el año 2018 decidió «abandonar este lado de la vida», como muchos lo describen, por decisión propia. Vaya tamaña misión, ¿no?.

«A Sandro lo tuve 20 años y fueron 20 años increíbles. Amo y voy a amar a mi hijo toda la vida pero Renacer me ayudó a comprender lo que había pasado, estuve muchos meses perdida y creí que mi vida se acababa ahí pero después entendí que ese no era el camino y que debía seguir adelante por mi familia», inició Carolina, en diálogo con RESUMEN, a la vez que reconoció de ese torbellino de emociones que la fluctuaban constantemente a partir de la muerte de su hijo. Él era apenas un joven y fue el enojo que Carolina sintió por la drástica decisión que él había tomado, lo que la llevó a empezar ese duro camino de recuperación.

«Yo era una persona como cualquier otra, con una vida armadisima, trabajaba, me ocupaba de la casa, de mi marido, de mis dos hijos y el 25 de junio del 2018 Sandro decide partir por decisión propia. Esto cambió nuestras vidas para siempre, quedamos destruidos y pensábamos que nuestra vida se había acabado para siempre, que nos íbamos a morir de tristeza. Mi Aaron estaba en su primer año de secundario, él junto con mi marido fueron mis pilares, mi gran apoyo pero teníamos días terribles. Me enojé mucho con Sandro, tanto que me dije ‘no voy a permitir que mi Aaron y mi marido sufran por lo que vos hiciste’, entonces ese enojo me siguió levantando pero estaba perdida, realmente lo estaba. Iba a la psicologa y así me sostenía pero los fines de semana eran horribles, seguía viviendo como podía», contó la mujer quien ayer fue reconocida como «mujer destacada» de su barrio, Villa Camiares, por el Municipio.

Renacer con «Renacer»

«Un buen día», Carolina conoció a Renacer, un grupo que en Alta Gracia lleva ya cuatro años de vida pero que en Córdoba tiene 34 años de historia. Lo definen como «una alternativa al dueño», un grupo «solidario, empático y de contención» al que acuden aquellos padres y familias en general que han sufrido la pérdida de un ser querido.

«A Renacer lo conocí por mi patrona. Un buen día llegué al trabajo y ella me habló de este grupo, ese mismo día llamé y fui, no lo dudé y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo llegué totalmente destruida, no paraba de llorar y allí recibí contención, fui escuchada y acompañada y es eso lo que hacemos con cada padre que llega, lo acompañamos y nos ponemos en su lugar. Todo está basado en el amor que sentimos por nuestros hijos, en Renacer no se trata de no sufrir a nuestros hijos sino de hacerlo dignamente. Sabemos que compartir la mochila se hace más liviano para seguir llevando adelante nuestras vidas», explica está mamá de corazón, quien desde hace un tiempo junto a otra madre tomaron la posta del grupo.

«A todos esos padres que hoy están perdidos por el dolor de ya no tener físicamente a su ser querido, les decimos que se lleguen a Renacer. Nosotros sólo somos un faro en esas noches oscuras que están atravesando», culminó Carolina.

Renacer funciona todos los jueves a las 19 horas en la Casita del Litro (Av Malvinas 1288).