El Ipem 97 cumple 57 años: la vieja «técnica» que inició sólo para mujeres y hoy tiene más de 500 alumnos

Sus paredes fueron testigo del crecimiento de miles de altagracienses; de sus logros y progreso. Un sinfín de lindos momentos, de emociones y una que otra travesura, forman parte de la historia del actual Ipem 97 Independencia, la vieja escuela «técnica» hoy consolidada como una de las mas prestigiosas de la región y que está cumpliendo nada mas y nada menos que 57 años.

Corría la década del 60 y los vecinos de la zona sur de Alta Gracia demandaban de una educación a su alcance. Fue así como de la mano del Intendente Marcelo Rojas y el Concejal Frau, se le da vida a la escuela que por aquel entonces sería anexo de la Esteban Echeverria de la ciudad de Córdoba. «Era una institución sólo para mujeres en donde se brindaban capacitaciones en artesanías, manualidades, cocina y repostería. Desde allí nace el nombre de «la técnica» como se la conoce popularmente hasta el día de hoy», explicaba Marcela Quinteros, actual directora del Ipem, a RESUMEN.

Dos décadas más tarde, y en medio de distintas reformas educativas, el viejo anexo incorporaría estudiantes varones. Ahora, el turno tarde tendría una orientación en Bachiller y experto en electricidad, lo que le otorgaría una nueva impronta y consolidaría aun más, el perfil de técnico. Ya no era una escuela sólo abierta a mujeres y la oferta era mas ampliada y diversa.

De las manualidades a la comunicación

Fue en los años 90 cuando «la técnica» deja de ser «técnica» para ser Ipem. Un ipem con orientación en humanidades y que en el año 2012 se encaminaría a lo que hoy es: Bachiller en Comunicación.

Pero corrió mucha agua debajo del puente y en esta retrospección a la que se evoca para recordar los inicios del querido Ipem de barrio Sur, no se puede omitir a sus primeros formadores y directivos. Nélida Rauch de Barchuk y Elivia Dora Alonso, por ejemplo, las primeras directoras. Lilian Rafaelle de Mensio, quien estuvo al frente de la institución desde 1989 hasta 1992 y quienes le sucedieron, Corina Scrivano, Martha Moreschi, Justo Vergara y, en la actualidad, Marcela Quinteros; quien además es exalumna y egresada de la escuela.

«Hoy la escuela tiene una oferta educativa importante, con más de 500 alumnos en turno mañana y tarde y con más de 80 estudiantes en el Programa PIT que es un programa que le brinda respuesta a jóvenes de entre 14 y 17 años que han interrumpido sus estudios secundarios y cuyo Bachiller es en Ciencias Sociales. Desde el 2010 somos sede de este programa y eso nos pone orgullosos. Además tenemos una planta funcional de mas de 120 personas que trabaja día a día para brindar aprendizajes significativos y de calidad a nuestros estudiantes» añadió una emocionada Quinteros, quien después de algunos años logró finalmente ser directora titular.

No es casualidad que aquellas ideas que nacieron como pequeños proyectos, sean hoy una realidad educativa, de nivel y prestigio que enaltece una vez más a la educación pública de Alta Gracia. No, no es casualidad cuando se recorre tantos años de compromiso, trabajo y esfuerzo de aquellos que fueron y siguen siendo parte de la historia del Ipem 97, la vieja técnica, o como quieran llamarle. He aquí y quien escribe estas líneas, exalumna y testigo de esas legendarias paredes que hoy están de fiesta.

¡Feliz cumple querido Ipem 97!, mucha vida, mucha historia.