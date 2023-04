Ramón Zalazar a corazón abierto: sus últimos meses como Intendente de Anisacate, sus proyecciones y la confianza en sus candidatos

Por decreto, Anisacate definió que la fecha de elecciones en su localidad sea el 4 de junio. En este sentido y sin mayores enredos y o especulaciones, la decisión de despegarlas de los comicios provinciales, (25 de junio) radica simplemente en evitar confusiones para el votante. Algo que, por experiencia, según el mismo Ramón Zalazar asegura, ya les pasó en otras oportunidades.

«La boleta única genera mucha confusión. En 2019 fue la única vez que nosotros pegamos la elección a las provinciales y vimos que mucha gente que creyó que nos había votado a nosotros o a la oposición misma, finalmente no lo hizo por haberse equivocado de casillero. Fue una discusión que tuvimos varios Intendentes y por eso entendimos que la mejor forma de evitar eso es hacer la elección municipal sola, sin intervención de la provincial ni la nacional. Eso es algo que perjudicó a varios partidos y estamos hablando de un perjuicio de entre el 7 y el 12%», explicó Zalazar, en referencia a que el error- o la confusión- se da cuando el votante no quiere elegir a todos los candidatos de un mismo partido, es decir, Intendente o Gobernador de una misma línea política, y quiere optar por otros casilleros. «En muchos casos el voto termina siendo nulo y el votante nunca lo sabe», señaló el mandatario al aire de Todo Pasa.

Ramón Zalazar se convirtió en el primer Intendente de Anisacate y está a punto de culminar su tercer período. Dejándole la posta a quien será su sucesor, el referente de Hacemos por Córdoba- quien tuvo su paso por el kirchnerismo- recordó emocionado sus inicios en la política y dejó claro de qué lado está.

«Yo empecé en política a mis 23 años y hoy tengo 52. Soy nacido y criado en Anisacate, entre las vacas, los corrales y las gallinas por eso siento pasión por Anisacate y cada cosa que hemos logrado desde el Municipio la siento como propia aunque no lo sea, a esas paredes las siento propias. Hoy sabemos cual es el cambio que hay que seguir y le vamos a poner todo el empuje y la experiencia para que Anisacate siga creciendo», remarcó Zalazar, en referencia a sus candidatos: Matías Cuello (actual Secretario de Gobierno de su gestión) y Daniel Giovannoni, reconocido profesional de la localidad.

«Con gente como Daniel Giovannoni no te encontras todos los días. Además de ser un gran profesional es una gran persona, con una imágen negativa que no llega ni a uno y eso me emociona, me emociona tener a ese tipo de gente en nuestro equipo. Con Matías (Cuello) pasa lo mismo, ustedes ya saben, èl es mi familia, es mi hijastro y desde los ocho años que sabe lo que es la política, es alguien humilde que trabaja mucho, realmente me emociona decirlo», agregó el mandatario saliente de Anisacate; a la vez que dejó claro que si bien continúa teniendo una buena relación con referentes del Frente de Todos, su inclinación al candidato de Schiaretti es firme y contundente.

«Nosotros apoyamos claramente a Martín Llaryora , también estamos junto a Martín Gil, de eso no hay duda. Acá queremos que gane el peronismo de Córdoba porque tenemos los mejores candidatos. La verdad es que sigo teniendo una excelente relación con el gobierno nacional, muchas de las obras que hicimos en Anisacate fueron con fondos nacionales pero tenemos la libertad de ver que es hoy lo mejor para Córdoba y para nuestra localidad y en eso estamos convencidos de nuestro apoyo a Llaryora», aseguró.

¿Cuál es el futuro de Zalazar de cara a los años que vienen?

«Hay mucha gente que me sigue desde años y quiere que esté ocupando algun lugar en la política. Hoy no hay impedimento para que pueda estar quizás en el Tribuno de Cuentas o en el Concejo, en los próximos días vamos a saber quienes van a ocupar esos roles pero a la política no la vamos a dejar», cerró contundente Zalazar.