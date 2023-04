Facundo Torres Lima: «El 60% del Departamento apoya a Martín Llaryora»

En las últimas horas, más de 2 mil dirigentes de Hacemos por Córdoba acompañaron el acto de campaña encabezado por Martín Llaryora y, de esta manera, ratificaron su apoyo incondicional al actual Intendente de la ciudad de Córdoba como el próximo Gobernador de la Provincia. En este marco, el Ministro de Empleo y Formación Profesional, Facundo Torres- a esta altura sin mayores especulaciones y mas concreciones, habló con el equipo de Todo Pasa y dejó claro cual es el verdadero panorama electoral del partido que milita de cara las elecciones 2023 en Córdoba.

«Fue un acto muy importante, no de la militancia sino de los diferentes dirigentes, en donde Martín (Llaryora) habló con mucha entereza, transmitiendo el orgullo que sentía de poder continuar este legado de Jose Manuel y del gringo Schiaretti en Córdoba, y posteriormente tuvimos el mensaje de nuestro gobernador, arengando a su tropa, a seguir trabajando y redoblar el esfuerzo para seguir en esta senda de progreso en Córdoba», inició Torres a la vez que aseguró que las encuestas que maneja la oposición sobre los resultados en la Provincia, no tiene que ver con la realidad.

«Son muchos los sondeos de opinión y las encuestas que he manejado- incluso de diferentes encuestadoras- y la mayoría marcan una diferencia importante, si bien aún faltan días para llegar al 25 de junio, de que Martín Llaryora es el elegido como próximo gobernador de Córdoba y eso lógicamente nos da un empujón de optimismo para afrontar lo que se viene. Me imagino que la oposición nunca va a reconocer esto y la verdad es que si yo fuese oposición y estoy peleando desde atrás, tampoco lo haría, nunca reconocería que voy atrás o que no tengo posibilidades, sino que sería optimista, entiendo que es una regla de la contienda electoral, estamos en democracia y esta bien que así sea», añadió en posible legislador provincial.

En lo que respecta al Departamento Santa María en particular, son exactamente 14 (de 24) las localidades que han pegado su elección junto con la de gobernador- es decir al 25 de junio- Y, según enfatizó el Ministro, en algunas de las jurisdicciones en donde nos optó por esa articulación, fue por una cuestión meramente estratégica.

«Hay casos como en Alta Gracia donde sabemos que por carta orgánica se vota otro día pero hay otros lugares en donde nosotros decidimos despegar la elección local de la provincial por estrategia. Santa Ana es un ejemplo, allí la Agrupación Evita trabaja acompañando a Hacemos por Córdoba y tiene un muy buen candidato como es José Cerda y por el otro lado, el actual Intendente José Luis Becker, otro histórico de Hacemos por Córdoba, también tiene el suyo; entonces entendemos que son los dos que van a disputar la elección, las fuerzas mayoritarias y de allí seguramente saldrá el ganador. Lo que hicimos fue sentarnos con los candidatos y acordamos fijar la elección mara el mes de julio y mientras tanto trabajar codo a codo para el proyecto de Martín en junio; después que disputen en la localidad las dos listas que están dentro del espacio y que entre los vecinos determinen quien es el mejor candidato», explicó Torres a la vez que dejó cual es la situación de localidades como La Paisanita, Bouwer o Villa del Prado en donde los Jefes comunales- por una cuestión de no pertenecer al mismo espacio de Hacemos por Córdoba- tienen autonomía absoluta para definir que día iran a las urnas.

El Ministro, por otra parte, vio con buenos ojos la fragmentación de la oposición en la localidad de Anisacate y reconoció que eso- siempre- es positivo para candidato de su espacio, en esta caso, de Matías Cuello, actual Secretario de Gobierno de la gestión del también peronista Ramón Zalazar.

«Estamos confiados de que Matías ha trabajado muy bien, viene haciendo desde hace tiempo en Anisacate, una localidad que ha crecido mucho, es una persona que se preocupa y eso siempre da sus frutos y hay grandes posibilidades de que sea el próximo intendente de Anisacate», dijo.

¿Cómo sigue el calendario electoral en Santa María?

«El 28 de mayo disputamos en Potrero de Garay y en Lozada, tenemos muy buenos candidatos allí, el 4 de junio en Anisacate y San Isidro y en Bouwer vamos a disputar con Pao Barroso una dirigente muy querida de la localidad, el 11 de junio Dique Chico habrá una candidata del jefe comunal y un candidato que es Abel Cistaro, son 6 elecciones previas al 25 de junio, posteriores estará Alta gracia, Santa ana, Rafael garcia y Villa los Aromos», definió Torres.

Por último y consultado por su posible compañero de fórmula en su aspiración a la legislatura, Torres sostuvo que aún no está determinado.