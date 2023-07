«Cuando asumamos en diciembre las puertas de la municipalidad estarán abiertas para todos»

Durante la mañana de este lunes, el Intendente Electo de Villa Parque Santa Ana por Somos Villa Parque Santa Ana, Sergio Cerda; y su jefe de campaña, Juan Montenegro; visitaron los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el nuevo intendente expresó su emoción tras las elecciones del pasado domingo: “En varias charlas planteamos que cuando alguien no tiene cosas terminadas, esos apuros se ven en la calle. Tenemos que ser lo más transparentes posibles. Nosotros planteamos la planificación y empezar a proyectar los cuadros técnicos y organizar la estructura municipal. Hay que empezar a planificar y dar respuesta de todo”.

“Ayer no fue un día fácil. En la escuela había mucha gente cuando tocó el timbre y esas cosas no están buenas para la democracia. Yo voy a cambiar eso y no voy a permitir que eso pase nunca más. Yo tenía decidido que me iba de la escuela, por lo que los fiscales iban a pelear por cada voto. Estas elecciones las ganamos mucho cuando las planificamos. Además, logramos una muy buena participación del electorado”, dijo Cerda.

Por su parte, Montenegro comentó que “Tratamos de hacer una campaña muy profesionalizada, ocupando cada uno de los detalles. Tuvimos la necesidad de visitar al vecino casa por casa. Hicimos mucho honor a la política de la buena. Este laburo que venimos concretando desde principios del 2020 ha encontrado su fruto ayer. El profe Cerda le va a hacer mucho bien a los vecinos de Santa Ana”.

“Somos defensores de la política entendida como cambio, y sabemos que la política nos atraviesa en todos los aspectos. No tengo duda que vamos a llevar el progreso de la localidad”, dijo el jefe de campaña.

En cuanto a los resultados a nivel provincial, Juan Montenegro expresó que “creo que ayer fue un día muy emotivo para el PJ. Todavía no nos hemos sentado a planificar para lo que viene, pero pienso que vamos a trabajar en equipo y vamos a aportar mucho para el Departamento Santa María con el peronismo”.

En cuanto a lo que se viene para Santa Ana, Sergio Cerda expresó que “Para nuestro municipio se viene oxígeno. La alternancia vitaliza todo. Se viene un municipio totalmente participativo, con las puertas abiertas a todos, con un equipo que está para todo, más transparente y digitalizado. Va a venir una etapa de mucha más gestión”.