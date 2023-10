Inicia el juicio contra la mujer que atacó con agua hirviendo a su expareja en Anisacate

En agosto del 2021, Marcelo Gilabert fue víctima de un grave hecho de violencia familiar que, sin duda, pudo haberle costado la vida. Su expareja y, mientras el estaba retirando sus pertenencias de la casa que compartían, le arrojó agua hirviendo y le provocó heridas profundas en el 35% de su cuerpo. A casi dos años del hecho, hay fecha de juicio.

Será la Cámara 3° del Crimen de la Ciudad de Córdoba la encargada de llevar adelante las audiencias que juzgarán a la atacante, en principio, bajo la carátula de «lesiones gravisimas». A pesar de las graves y permanentes que sufrió la víctima, la autora nunca estuvo detenida y llega a juicio en libertad. Ahora, la querella solicitará el cambio de carátula a fines de solicitar su detención inmediata.

La palabra del abogado de Marcelo Gilabert

RESUMEN dialogó con Sebastián Villegas, abogado de la víctima, quien dejó claro que lo primero que solicitarán en el caso será la modificación de la carátula para que la acusada sea juzgada por «tentantiva de homicidio».

«Nosotros vamos por un cambio de calificación legal. La original que impuso el fiscal Diego Fernández fue la de lesiones graves y después se modificó a lesiones gravísimas pero ese en realidad no queda claro porque en ese caso la imputada debería estar detenida; estamos hablando de lesiones permanentes», afirmó el letrado.

Para Villegas, si su defendido está hoy con vida es «de casualidad», y alegó que dicho ataque le podría haber provocado la muerte inmediata.

«Estamos hablando de un hecho en donde hubo una preparación previa, hubo criminis cause. La fiscalía justificó la no detención sosteniendo que el ataque partió de un marco de vulnerabilidad, en donde ella era agredida física y verbal constantemente; por lo que hablan de un exceso en la legitima defensa; pero nosotros no estamos de acuerdo porque para que eso exista ella debería haber actuado inmediatamente después de ser supuestamente atacada por Marcelo, no después. Acá hubo premeditación, si el agua le daba en el cuello le podría haber provocado un cierre de glotis y la víctima podría haber muerto por asfixia, es decir, lo podría haber matado», enfatiza Villegas.

«Nosotros vamos a ir por el homicidio en grado de tentativa. Acá la víctima de ese exceso es Marcelo y lo que exigimos es un trato igualitario de género porque si esto hubiese sido a la inversa no solo él estaría detenido sino que hasta sería condenado por una pena alta: entonces hay una desigualdad profunda ante la ley», culminó el letrado.

La audiencia inicial comienza el próximo miércoles 18 de octubre en Tribunales II.