Marcos Torres: «En mi gestión no hubo ni un solo mes sin equilibrio fiscal»

«Los bienes materiales siempre tienen solución, lo importante que hay que resaltar es que no hubo heridos», inició Marcos Torres, Intendente de la ciudad, respecto la voraz tormenta desatada la última noche del año en Alta Gracia y gran parte del Departamento Santa María.

El mandatario local visitó los estudios de Todo Pasa por radio 88.9 junto Jorge De Nápoli, Viceintendente, y hablaron de todo un poco; enfatizando en las consecuencias del inesperado temporal y los objetivos de gestión más próximos.

«Esto podría haber sido una catástrofe. Agradezco al gran equipo del Comité de Emergencia que recibieron el año trabajando en una ciudad que se va a ir poniendo en condiciones. Lo que nos tiene preocupados y ocupados ahora es limpiar los canales y desagües para dejarlos en condiciones por si llega a aparecer alguna nueva alerta meteorológica»; dijo Torres, a lo que De Nápoli agregó: «Fue un equipo multidisciplinario, la labor de Defensa Civil ha sido muy buena, se vio un alto nivel de profesionalismo».

Respecto a los objetivos de gestión «en el mediano plazo», el Intendente reconoció que es algo que actualmente está «confuso» y que tiene que ver con la alarmante crisis económica de estos tiempos.

«Estamos atravesando un periodo inflacionario muy grande, eso es real, pero lo que si sabemos es que queremos tener a Alta Gracia dispuesta para pueda venir la mayor cantidad de turismo. Vamos a seguir en el mismo camino», respondió Torres al ser consultado por las expectativas en cuanto a la explotación turística a pesar del complejo cuadro económico.

El Intendente también refirió al tema seguridad/inseguridad. Increíblemente, en el marco de la tormenta del domingo algunos aprovecharon para sustraer chapas que se habían volado y hasta cables para extraer el cobre.

«El Estado municipal trabaja en la prevención del delito, es algo que venimos haciendo desde hace tiempo y con muy buenas intenciones, incluso ha sido muy efectivo en algunos casos, colaborando con cámaras de seguridad, personal en los domos, Seguridad Ciudadana, aportando adicionales para poder complementar en una Ley de Seguridad que creo que va a poder fortalecer aun mas una situación complicada», dijo Torres a la vez que anticipó el proyecto de seguridad más próximo y que tiene que ver con un trabajo de proximidad con el vecino en la idea de «cuadrantes».

«Nuestro propósito es que al móvil de Seguridad Ciudadana lo podamos distribuir en distintos cuadrantes y que ese móvil a su vez pueda ir acompañado de un inspector facultado para labrar actas. Que haya un trabajo articulado, con contacto directo a la central de policía, la defensa civil y guardia urbana en la tarea de colaborar en lo que es mas público, como los espacios verdes», agregó.

En otro orden y sobre su vínculo y experiencia en gestión pública provincial, el ViceIntendente Jorge De Napoli, reconoció: «Sin duda, la gestión de estos últimos cuatro años de Marcos ha hecho que esos vínculos estén cada vez mas fuertes y se de un trabajo en conjunto».

Marcos Torres también se refirió al trascendido respecto los funcionarios que tomarían provincial y la posible restructuración del Concejo Deliberante ante estos cambios.

«Fede Bengolea se fue a trabajar a la Legislatura con Facundo (Torres) y en su lugar asume la suplente que es Eugenia Amiune y, Pablo Ortiz tiene un ofrecimiento provincial, la Vicepresidencia en Cormecor, que creo que incluso le puede servir a Alta Gracia también, en su lugar ingresaría Alma Mondaini que es alguien que hemos elegido desde el vecinalismo que tiene mucho para aportar». confirmó Torres.

Respecto a la polémica por las partidas presupuestarias y el debate de la oposición al respecto, el Intendente dijo:

«No hubo un mes en el que Alta Gracia no haya tenido equilibrio fiscal, incluso en los meses mas dificiles, aun teniendo el plan de obras públicas mas importante desde hace muchos años. Por ahi vemos que se quiere hacer politica, polemizar o poner en duda, les digo que confíen, en base a lo que entendemos el avance de Alta Gracia» dijo y añadió: «Yo no quiero hablar mal de algunos colegas pero vemos algunas localidades en donde no pueden pagar a sus empleados, que tuvieron que despedir mucho personal, o estan en caos, y nosotros podemos cumplir con aguinaldos y sueldos y seguimos cumpliendo».

Por ultimo Marcos habló de la polémica sobre el aumento declarado en la comisión laboral del Municipio, del cual se opusieron ciertos funcionarios.

«Nosotros siempre tuvimos coherencia, el año pasado varios meses suspendimos el aumento, hemos sido precavidos. Aquel funcionario, concejal que quera cobrar la mitad que de su sueldo que lo diga y se acabó la demagogia. El que se quiera bajar el sueldo a la mitad porque no tiene dedicación exclusiva que presente nota formal y armaremos un fondo específico» culminó.