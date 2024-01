La tormenta y la energía eléctrica: ¿Cuál es la situación actual de Alta Gracia y el Departamento Santa María?

Tras el voraz temporal desatado en las últimas semanas cuyo broche de oro fue el día sábado, Alta Gracia y el Departamento Santa María en general ha tenido serias complicaciones respecto a la energía eléctrica. Fuertes vientos con postes caídos y hasta cámaras inundadas, provocaron apagones generalizados en varias localidades y, a efecto, mucho malestar.

En este sentido, quien dialogó con el equipo de Todo Pasa por radio 88.9, fue Alfredo Camponovo, vocero de Epec a nivel departamental.

«Fueron tormentas muy fuertes, muy potentes. Hubo mucha caída de agua en corto período de tiempo, lo cual por supuesto que genera complicaciones porque obvio el agua comienza a acumularse y genera que se inunden las cámaras de transformación subterránea – que son las que están sobre la vereda- y cuando el agua que ingresa es mayor al que puede extraer esa cámara, se produce inundación», explicó Camponovo, a la vez que aseguró que se sigue trabajando en las diferentes zonas.

«Hemos tenido complicaciones pero estamos alerta. Hoy la situación es normal, se ha trabajado mucho en Alta Gracia y toda la zona del Valle de Paravachasca, con los servicios reforzados y una premisa fundamental que es preservar la vida de los usuarios y evitar el riesgo eléctrico», añadió el vocero de Epec a la vez que reconoció entender el malestar que genera el estar sin luz pero enfatizó en las dificultades que no pueden atenderse de manera inmediata.

«Lamentablemente hay momentos que se pueden resolver con mayor celeridad y otras que necesitan de un tiempo fisico que no lo podemos solucionar de manera inmediata como puede ser levantar un poste, arreglar una linea o desagotar una cámara, entonces el personal trabaja a destajo, de eso damos fe, a veces con poca visibilidad y en situaciones de riesgo eléctrico», dijo y pidió que todo aquel que siga sin energía realice el reclamo pertinente en los diferentes medios de contacto:

Página web oficial: https://www.epec.com.ar/ O al 0800 777 0000.

Sobre la Ley Ómnibus

Consultado por las expectativas respecto a la aplicación de la polémica Ley Ómnibus y el alcance a los usuarios de energía eléctrica, Alfredo Camponovo dijo: «Nosotros no nos hemos expresado al respecto porque aun estamos esperando información concreta. Sería imprudente hablar de esto cuando en realidad seguimos esperando decisiones, no sabemos como va a ser su aplicación y por eso no podemos darle un panorama real a los usuarios», culminó.

Imagen a modo ilustrativo