«Alta Gracia pasó a ser una ‘ciudad barrio’ de lo que es Córdoba capital, los delincuentes hacen inteligencia para delinquir»

El Crio Mayor David Ferreyra pasó por los micrófonos de Todo Pasa y habló de preocupante situación de inseguridad que vive Alta Gracia por este tiempo. El Jefe de la Departamental Santa María dejó claro que no se puede trabajar sin «mapas de calor», focalizando las zonas rojas y dijo que el vecino debe colaborar mucho en estos tiempos.

En medio de un contexto difícil en torno a la seguridad en Alta Gracia y el Departamento Santa María, quien visitó los estudios de Todo Pasa por Radio 88.9 fue el actual Jefe de la Departamental, David Ferreyra.

A tan solo tres meses de haber tomado la posta al frente de una de las jurisdicciones mas amplias de la provincia, y sin conocer de antemano las varas con las que se mide el delito en la región – teniendo en cuenta que no es de la ciudad- Ferreyra no le escapó a las preguntas que atañen a este flagelo que no para de crecer en la ciudad y dejó claro, entre otras cosas, cuales son sus objetivos en Alta Gracia y el Departamento.

«Hace muy poco que asumí en esta Departamental, es la primera vez que estoy en el interior y por supuesto que hay cuestiones sobre las que se deben dar respuestas. Los tiempos que se viven y que se avecinan, no solo en Alta Gracia sino a nivel provincial y hasta en el país, tienen que ver con la economía y el índice de desempleo, lamentablemente es en parte la situación que está llevando a las familias a tomar este tipo de decisiones», opinó el Crio Mayor, argumentando que, a su entender, el delito aumenta por las condiciones sociales y de pobreza.

Ferreyra, quien ni bien puso un pie en Alta Gracia se dio con un operativo verano candente y con una fiesta de Colectividades y peregrinación en puerta, tuvo que hacerle frente a una temporada activa en todo el Valle de Paravachasca y, según aseguró, todos los eventos se dieron sin mayores inconvenientes.

«Ni bien me hice cargo de la zona, me pusieron al tanto de los diferentes eventos que se iban a realizar, montamos los operativos junto con los municipios y comunas y por lo menos la respuesta que hemos tenido por parte de jefes comunales es que han sido óptimos. Por supuesto que hemos tenido hechos como el robo de vehículos que ocurrieron en ese tiempo pero en la medida de lo posible le hemos dado solución y hemos logrado recuperar automotores», explicó.

Un trabajo triangular, la visión de una seguridad «completa»

El actual Jefe de la Departamental Santa María, comparte la mirada que alienta el Intendente Marcos Torres y que tiene que ver con «un trabajo en conjunto para lograr seguridad». «Nosotros trabajamos dia a dia para darle una solución a los vecinos pero a la vez necesitamos de la participación de la comunidad. En este sentido es que se viene n realizando diferentes operativos en conjunto con la Municipalidad, trabajamos junto a Seguridad Ciudadana y la Patrulla Urbana para poder estar mas cerca de los vecinos. Es importante que la gente reporte aquello que le parece sospechoso, que realicen las denuncias porque es la unica manera de tener un plano del delito», añadió Ferreyra, quien estuvo casi 20 años al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, por lo que reconoce conocer el paño y el funcionamiento del área judicial.

«Conozco a muchos fiscales, se como es el trabajo y la denuncia es fundamental pero además porque muchas veces se desvían recursos de la policía a algun barrio en particular y resulta que ese barrio en realidad está controlado porque con anterioridad los vecinos se comprometieron e hicieron las denuncias, es muy importante», dijo.

La máxima autoridad de la policía en el Departamento, reconoció, por otro lado, el flagelo del robo de motos en distintos puntos de la ciudad y dijo estar trabajando «a diario» en ese tema; como así también en el tan mencionado «mapa de calor», el cual a su perspectiva resulta indispensable para poder focalizar los princippales puntos de conflicto en la ciudad.

¿Mapas de calor o zonas rojas? ¿Tabú o realidad?

A diferencia del pensamiento que tenían otras autoridades policiales que pasaron por el Departamento- en donde sostenían que a la seguridad no se la trabajaba con «puntos de conflicto» en particular, sino que era un trabajo mas macro-; David Ferreyra volvió a hablar de las «zonas rojas» y dijo que son precisamente los «mapas de calor» los que marcan el termómetro del delito.

«Nosotros no podemos trabajar sin un mapa de calor o las llamadas zonas rojas, gracias a eso y a las denuncias que la gente realiza sabemos como atender cada sector. Hay que trabajar con mapas de delito, con los hechos que mas se ven y en las zonas que mas se ven, precisamente porque son el paradigma del futuro. Es la forma de llevar a la policía al lado del ciudadano, esa policía barrial que se necesita y que se logra con el mapa del delito», explicó.

Para David Ferreyra, el delito es algo que mutua constantemente y habló de Alta Gracia como una ciudad en constante crecimiento en donde, lamentablemente, cada vez se evidencian mas hechos cuyos autores vienen desde otras localidades.

«Es importante que la gente coloque alarmas, que pongan cámaras, que alerten al móvil si ven algo sospechoso, es importante que lo hagan», enfatizó.

Sobre la flamante Ley de Seguridad Provincial a la que Alta Gracia adhirió casi de inmediato, el Crio Mayor dijo que aún hay poco sobre como se implementará en Alta Gracia pero dijo ver con buenos ojos a los objetivos a los cuales apunta la nueva ley.

«Aún no tenemos certezas de como se va a dar en la zona, sobre todo por las capacitaciones que se deben llevar a cabo, todo está en pos de instrucción pero básicamente lo que busca la Ley es un trabajo mancomunado entre la policía y los municipios, lo cual me parece muy positivo», opinó.

¿Cuál es su opinión acerca de las llamadas armas no letales?.

Ferreyra hizo una aclaración y sostuvo que la Ley habla de armas MENOS letales y dijo que aún es prematuro hablar de su aplicación en el departamento. No antes, por lo menos, de que se inicien las capacitaciones adecuadas.

Por último, el actual Jefe de la Departamental Santa María aseguró que en la ciudad se cuenta con los recursos para poder atender a la ciudadanía y destacó el valor de llegar a una ciudad que cuenta con 100 domos de seguridad. «Sin duda es una herramienta muy importante que na contribuido a esclarecer muchos hechos», opinó.

«De mi parte quiero llevarle tranquilidad a la ciudadanía, de que sepan de que trabajamos día a día para llevarle más seguridad a los vecinos. A veces parece que no alcanza pero el trabajo es mucho y seguiremos siempre al lado del vecino», culminó.