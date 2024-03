¿Qué pasa con las cuentas en el Comité de la UCR?, Martín Barrionuevo y Magalí López salieron a limpiar la cancha

Hace pocos días salía a la luz la versión que daba cuenta de una dura situación financiera que atravesaba el Comité de la UCR local; tanto que aseguraban que Cosag los había intimado por falta de pago y que hasta EPEC había estado a punto de retirarles el medidor.

Sin duda, dichos trascendidos preocuparon no solo a quienes circundan el legendario partido sino además a todos aquellos que practican actividades NO partidarias en el lugar. Lo cierto es que los mismos rumores señalaban al presidente saliente del Comité- Martín Barrionuevo- hoy sentado en el Concejo Deliberante, como el principal responsable de este quiebre.

En ese marco, quienes visitaron los estudios de radio 88.9 este viernes fueron Martín Barrionuevo y la actual Presidenta del Comité local, Magalí López. Ambos- aunque por separado- despejaron dudas en cuanto a la situación real de las cuentas en el lugar.

«Los servicios están funcionando, no hay intimación de corte pero por ahí -como cualquier familia- se pueden pagar las deudas en moratoria. Se debía de antes e hicimos un plan de pago en Cosag y la luz nunca se cortó. Quienes se dedican a hacer estas anotaciones no están en contra sólo de Martín Barrionuevo, sino también de los principios de los partidos que desarrollan sus actividades», inició tajante el actual concejal de la UCR, a quien se le machacaron dichas deudas.

En este sentido, Barrionuevo reconoció que tal y como difundiera este medio, las deudas existen; pero aseguró que no se está en una situación límite y de riesgo como quisieron imponer los que difundieron dicha información. En definitiva, cercanos al mismo partido…

Magalí López, quien está al frente del Comité desde el pasado 11 de diciembre también reconoció las deudas pero y lejos de responsabilizar a alguien en particular, sostuvo que se están «poniendo al día» y quiso llevar tranquilidad a quienes utilizan ese espacio tanto a nivel político como para actividades NO partidarias.

«Estamos al día con las cuentas. Sí recibimos una deuda y no lo vamos a desconocer, con Cosag se viene arrastrando una deuda desde el año 2022; esa deuda no se agrandó ni nada, se hizo un plan de pago y se viene pagando», explicó por su parte López, concordando con los dichos de Barrionuevo pero reconociendo a la vez que el Comité no está pasando por su mejor momento.

«Nosotros venimos llamando a reuniones de secretariado y lo cierto es que no todos los secretarios se han presentado. Con el grupo que estamos trabajando se ha planteado el tema de las deudas y hay que decir que de tener cinco funcionarios partidarios pasamos a tener tres entonces los ingresos son menores. Si bien no tenemos que llegar a hacer eventos para recaudar fondos para pagar las cuentas – como se dijo- sí queremos eventos para afrontar las actividades que venimos haciendo en el espacio; pero respecto a las cuentas se están cumpliendo», añadió la reconocida militante y reafirmó: «No estamos ‘para tirar manteca al techo’ pero estamos saliendo».

López, además, hizo hincapié en los abultados aumentos en impuestos en el último tiempo y anticipó la necesidad de ajustes.

«La gente cree que los ingresos son millonarios y no es así, es poco lo que se maneja. De seis mil pesos que se pagaba de agua se pasó a casi 15 mil por mes, entonces el aumento ha sido de mas del doble y hoy por hoy tenemos que ver cómo ajustamos las cuentas en el Comité».

Por su parte, Martín Barrionuevo dejó claro que el Comité radical se mantiene pura y exclusivamente con los aportes de aquellos correligionarios en funciones.

«Se paga una cuota, un ingreso y bueno, así se sostiene. Por mi parte quiero decir que a Magalí la vamos a ayudar de otra manera para que el Comité pueda desarrollar sus actividades. Somos conscientes de que no venimos de un repollo sino de una organización política y hay que colaborar», culminó Barrionuevo, quien desde su rol dentro del Concejo Deliberante – y como radical- remarcó que junto a su par Lucía Allende trabajan en una nueva mirada generacional del partido, donde gana el punto de encuentro y no las disidencias que eternamente dividieron diversos dirigentes.