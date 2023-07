“40 años haciendo humor no es nada y es mucho a la vez”

Durante la mañana de este miércoles, Fernando “El Flaco” Pailos se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el humorista anticipó lo que será su show en el Cine Teatro Monumental Sierras, el sábado 15 de julio a partir de las 21 horas: “Después de la gira que hice por Europa y de la cual volví hace poquito, retomamos estos 40 años de shows que es este espectáculo nuevo. Estoy muy contento porque elegí varias ciudades de este país para hacer esta gira, y no podía faltar Alta Gracia porque voy desde hace mil años y al Cine Teatro Monumental Sierras que es espectacular. Vamos a festejar estos 40 años con la gente de la zona, un buen show y buen humor. Va a ser una fiesta y vamos a pasar una noche inolvidable”.

Además, el músico recordó sus comienzos cuando visitaba la ciudad del Tajamar: “Con un dúo que hacíamos música folk fuimos muchas veces a Alta Gracia, fui a un festival, entre otros lugares. Hay muchas historias y anécdotas, y la gente de Alta Gracia nunca me abandona”.

“Este sábado creo que vamos a estar con el teatro a full, divirtiéndonos con las historias, anécdotas, capaz cantemos algunas canciones porque me llevo la viola, doblajes, etc. Dato importante: la segunda parte del show el libreto me lo arma la gente, por lo que si quieren mandar mensajes de algún personaje o chistes que quieran volver a escuchar, esperamos sugerencias”, dijo Pailos.

“Durante mis actuaciones en Europa estuve actuando en Roma y Londres, donde fue una cosa muy loca. Me recibieron más de 50 personas en un pub chiquito, y eso me impresionó. La gira me dio mucha fuerza para seguirla en el país y desembocar este sábado en Alta Gracia”, finalizó.

Cabe recordar que las entradas se pueden conseguir a través de la página web de Alpogo.com, en Nativo shop (ubicado al lado del teatro) y el día de la función en la boletería del teatro.