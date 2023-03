8M: marcha en Alta Gracia con prendas blancas

Saira Asua, integrante de la Asamblea Feminista Paravachasca, dialogó con este medio sobre la organización de la actividad que se realizará esta tarde desde las 18 horas.

El encuentro es en Alfonsín y Belgrano (Plaza de Los Poetas) y de allí la marcha avanzará hacia el oeste por calle Belgrano hasta la Explanada de la Estancia, donde se realizará un minifestival.

«Nos estuvimos reuniendo días atrás para organizar este evento. Se trata del séptimo año consecutivo que se lleva adelante la marcha, es la única que no se frenó por la pandemia. Es una fecha internacional que va más allá de lo que sucede aquí y es para conmemorar a todas las identidades feminicidas. También se establece hacer un paro de mujeres, ´si nuestras vidas no valen, que el mundo produzca sin nosotras´» manifestó Asua. «El paro se lleva adelante con el abandono del trabajo y las tareas de cuidado: por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba no se le cuenta la falta a las profesoras y alumnas, como también sucede en la UEPC y la UTEP» agregó.

«Si bien se ha perdido convocatoria, ya que en el 3 de Junio -Ni una Menos- y el 25 de noviembre – Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- no se hizo marcha, esperamos una la concentración moderada de entre 100 y 300 personas. Adhieren los movimientos feministas y seguramente se sumará el Colectivo Paravachasca por la Memoria. Es necesario volver a tomar las calles» expresó la joven.

La referente habló sobre los datos a nivel nacional e internacional: «Hay una muerte de una mujer en manos de un hombre, cada 35 horas, se registraron más de 300 femicidios en 2022, de los cuales 17 fueron transfemicidios. En el mundo muere una mujer cada 15 segundos. En el 80% de los casos ocurren en su domicilio y la mayoría de los agresores son parejas o ex parejas». A nivel laboral, en el mismo puesto, las mujeres cobran un 27% menos que los hombres y se suma un mínimo de tres horas en la casa que no se reconoce: «por ello el 8M, no queremos flores sino que reconozcan nuestro trabajo. La pobreza tiene cara de mujer, tenemos muchas más dificultades a la hora de conseguir un trabajo, sobre todo formal, por eso son el 80% las integrantes de la economía popular».

Asua afirmó: «El feminismo es un movimiento social y político, que no sólo busca la igualdad de derechos sino que también busca transformar la sociedad y también el Estado, para que realmente se produzcan las transformaciones».

En política, la feminista opinó que las mujeres no están en los espacios claves, esto sucede a nivel local, provincial y nacional, «siempre están en las direcciones de Cultura y Turismo, no las vemos en las áreas que históricamente son masculinizadas, como servios u obras públicas. No se discute si un hombre es idóneo, si, si el lugar lo ocupan las mujeres».