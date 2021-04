“A 39 años sigue siendo duro pero es nuestro deber honrar a nuestros camaradas”

Anoche y, a diferencia de otros años, sin la lluvia como protagonista, se llevó adelante en Alta Gracia una nueva vigilia en conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas de 1982.

Fue en el monumento de calle Alfonsin y con gran convocatoria. En ese marco, RESUMEN, dialogó con José Luis Lucero, ex Combatiente de aquel conflicto en el que Argentina – y en un enfrentamiento irregular y cargado de tiranías- se disputó las Islas con el Reino Unido.

“A 39 años sigue siendo duro hablar de Malvinas pero es nuestro deber honrar a nuestras camaradas. Esta época es para recordar y honrar a nuestros caídos que dieron la vida por nuestra patria y eran apenas unos chicos”, inició Lucero, quien se despega de una guerra que también vivió en carne propia y que, seguramente, como a otros tantos veteranos, lo marcó de por vida.

“Es nuestro deber hacer esta vigila todos los años, por suerte este año no llovió y le agradecemos a la gente que nos acompañó. Este es un acto austero, no s protocolar y por más que no tengamos ayuda de nadie debemos hacerlo para recordar a nuestras camaradas caídos”, culminó.