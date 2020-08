A dos años del “femicidio vinculado” de La Serranita

La madrugada del 25 de agosto de 2018, Juan Carlos Jimenez (49) ingresaba a la casa de su ex pareja, ubicada en la Estancia la Praviana de la localidad de La Serranita y tras mantener una discusión con la actual pareja de la mujer, Juan Carlos Festa de 65 años, le daba a muerte al hombre propinándole varios golpes con un caño de metal. Tras el hecho, el agresor intentó huir pero fue detenido a unas pocas cuadras.

El hecho causó conmoción y repercutió más aún cuando se supo que el homicida estaba acusado de “Femicidio Vinculado”. Si bien la víctima no había sido la ex pareja del detenido, la Justicia entendió que el hombre le dio muerte a su víctima “para dañar y/o herir a la mujer”; una especie de venganza. Además, en el caso se comprobó que había denuncias previas y que Jiménez tenía una orden de restricción para con la mujer, la cual claramente no respetó. Lo que lo ubica en un escenario de violencia de género.

Hace apenas algunas semanas, el hombre fue condenado por la Cámara II del crimen y con la intervención de un jurado popular, a la pena de prisión perpetua.