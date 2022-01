A la Unión Industrial de Córdoba le preocupa «la transición sin Schiaretti»

En medio de la tercera ola de Covid, los cortes de energía y la inflación que no para, los empresarios cordobeses también se toman un tiempo para mirar más allá. Y ese “más allá” es 2023, el año en el que se renovarán las autoridades provinciales sin Juan Schiaretti como postulante. Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba lo sabe.

En una entrevista con Voz y voto (el programa de La Voz por Canal 10), reconoció su preocupación sobre el futuro de Córdoba, y también por la división de la oposición. «Nos preocupa la transición sin Schiaretti. Porque él nos ha permitido a nosotros ocupar espacios en todas las agencias en las que la Provincia tiene relación con la industria. Así fue el ProCórdoba, con el presidente y el vicepresidente; con la Agencia Innovar-Emprender; con el ministerio de Ciencia y Tecnología; y con la secretaria de Industria… Es decir, tiene una presencia fuerte de industriales incorporados a su matriz. Formamos parte de la matriz productiva que organizó el ministerio de Industria. Es un gobernador, nosotros decimos, “industrialista”. Lo hemos visto así. Lo hemos visto siempre cercano. Eso no significa que no tengamos matices. Pero, sí lo vemos cerca y nos hemos sentido apoyados. Habrá que ver qué se viene», dijo Uribarren.

«Creemos que hacen falta acuerdos programáticos a nivel nacional fuertes, muy fuertes; y no necesariamente después que haya una compulsa electoral. La incursión que se plantea desde la Provincia la vemos muy positiva porque tiende a buscar consensos fuertes, y después a discutir matices. Hay que saltar la grieta lo antes posible. Su visión nacional (por Schiaretti) supera esto y creemos que es valioso», manifestó.

Sobre la división de la oposición Uribarren crítico «Nos decepciona . Eso lo que hace es debilitar. Las discusiones o negociaciones se deben dar no a través de una cámara de televisión. En la medida que uno comparte objetivos es muy fácil discutirlos e intercambiarlos, porque en realidad hay algo que supera el interés particular. Nosotros hemos aprendido, y estamos aprendiendo, a llevar esta relación para que justamente le demos prioridad al sentido principal, y no al interés particular. Creemos que eso en la política todavía no se da. Pero es un proceso de maduración. Nosotros, como empresarios, tenemos que tratar de marcar para que también cambie en ese sector», cerró.