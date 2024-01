A los 81 años, Leo Dan anunció su retiro definitivo de los escenarios

Con más de un millón de canciones y 40 millones de discos vendidos, uno de los grandes cantores de la música argentina, Leo Dan, anunció su retiro de los escenarios. El popular cantante santiagueño, símbolo de la época de “La Nueva Ola” allá por los años 60, a los 81 años decidió bajarse de la escena musical. “Fue un viaje maravilloso pero es el momento de cerrar este capítulo”, expresó el cantante oriundo de Villa Atamisqui, en la provincia norteña.

Pero su despedida no va a ser en nuestro país. El músico emprenderá una gira que comenzará el 6 de abril y finalizará el 8 de junio en Chicago, en Estados Unidos. Según comunicó la productora del músico, el recorrido se llamará El adiós de una leyenda, para dar por concluida así su carrera que tantos éxitos ha cosechado a lo largo de los años.

Leopoldo Dante Tévez nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, Santiago del Estero. Siendo adolescente, tomó su guitarra y empezó a componer canciones, grabando así más de 70 álbumes. Sus mayores éxitos fueron «Cómo te extraño mi amor», «Santiago querido» y «Pideme la luna», entre tantos otros.

Uno de sus más grandes éxitos, “El solterito ni casado ni nada” se popularizó hasta el presente, y es una de sus marcas registradas. Él mismo recuerda cómo fueron sus inicios y el éxito repentino que alcanzó casi sin proponérselo. “Un día fui a pedir que me tomaran una prueba y en quince días me convertí en un éxito nacional”, contó acerca de aquellos días. Su nombre artístico surgió en la discográfica CBS cuando tomó las tres primeras letras de sus nombres, Leo y Dan, y se convirtió en uno de los cantautores populares más recordados hasta el presente.

Por aquella época, el galán que era cantaba su clásico “Libre, solterito y sin nadie”, cuya letra se popularizó al instante. “Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos”, rezaba el estribillo que sigue sonando hasta el día de hoy en festejos familiares y sociales.

Su primera incursión en la televisión fue en el año 1964 cuando lideró su programa Bajo el signo de Leo, por Canal 9. Apenas cinco años después, el cantante viajó a España junto a su esposa y se quedó a vivir todo un año en el país europeo. En 1970, sus canciones tuvieron tanta repercusión en América Latina que lo llevó a radicarse en México. Desde allí se hicieron muy populares sus temas “Te he prometido”, “Esa pared”, “Toquen mariachis canten”, “Mi última serenata”, “El radio está tocando tu canción”, “Pareces una nena”, “Yo sé que no es feliz”, “Con nadie me compares” y “Mary es mi amor”, entre otros.