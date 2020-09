“A Macri le va tan bien en Córdoba porque restituyó los fondos que el Kirchnerismo nos sacó mientras gobernaba”

Nuevamente, la palabra de Laura Rodríguez Machado, Senadora Nacional por el PRO, pasó por los micrófonos de la 88.9 y dejó frases contundentes respecto a las ultimas y cuestionadas decisiones del Gobierno Nacional y, la polémica por la remoción de jueces que investigaron las causas negras del kirchenerismo, entre otras cosas.

“Los jueces Bertussi, Castelli y Bruglia durante el kirchnerismo fueron trasladados de cargos mediante un procedimiento que el Concejo de la Magistratura reglamentó a través de una resolución que es el Reglamento de Traslado de Jueces. Este reglamento establece que es válido un traslado de un magistrado federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía con igual o similar competencia, sin necesidad de que tenga que pasar por el Senado de la Nación nuevamente“, inició la funcionaria y siguió: “El kirchnerismo modifica este reglamento y le da un carácter retroactivo y dice que estos jueces -son once los que están en esta modalidad de traslado- no corresponde trasladarlos sin acuerdo del Senado, siendo que esta es una decisión posterior y siendo que durante el gobierno kirchnerista ellos también utilizaron este sistema de traslados”.

“Ellos dicen esto porque de los once jueces trasladados de esta manera, quieren sacar solamente a tres que son los que están con causas de corrupción muy fuertes del kirchnerismo; tales como la de los cuadernos. Y, además seguramente quieren declarar la invalidez de lo actuado por dichos jueces con lo cual la causa de corrupción kirchnerista volvería para atrás en todas sus investigaciones. Evidentemente esto es un claro embate hacia la independencia judicial”, expresó y agregó: “Que ellos sean mayoría en este momento no quiere decir que puedan hacer cualquier cosa con la ley”.

Sobre los proyectos

Machado se refirió a los temas entrados en el Senado por su bloque y que no están teniendo prioridad. “Nosotros tenemos varios proyectos, entre otros deberíamos aprobar la Ley de Economía del Conocimiento, tenemos leyes para sacar al sector turístico de esta emergencia, revalidando nuevamente que pueda haber transporte, como volver a producir dentro de lo que es la infraestructura turística como actividad económica. Está la Ley de Quiebras sobre la que hay que volver a trabajar para evitar la quiebra inconmensurable de las empresas en este nuevo período. Hay muchos pero muchos proyectos presentados por la oposición y algunos por supuesto también del oficialismo que no están siendo tratados y solamente pareciera que nos estuviéramos dedicando a la agenda de Cristina Kirchner y sus causas de corrupción”, manifestó contundente la senadora.

Sobre el acuerdo de quita de coparticipación para Buenos Aires

Al respecto, la senadora macrista fue contundente: “Yo creo que eso es inconstitucional absolutamente. Ya los cordobeses padecimos el kirchnerismo mientras gobernaba, nos sacaron el 15% de la coparticipación y tuvimos que concurrir a la Corte. Y fíjese que casualidad, la Corte falló favorablemente sin embargo ordenó restituirlo a los 10 días que asumió el Presidente Macri. Por eso es que a Macri le va tan bien en Córdoba porque restituyó los fondos que el Kirchnerismo nos sacó mientras gobernaba”.

“En ese período lo que hizo el Presidente no fue sacarle de la coparticipación a una provincia para darsela a otra, sino que resignó fondos nacionales en una demanda histórica de que la ciudad de Buenos Aires no tenía esos fondos cuando paralelamente traspasó la Policía Federal Nacional a la ciudad de Buenos Aires, pero fueron fondos nacionales no fueron fondos de la coparticipación”, culminó.