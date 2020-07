Una grave acusación vuelve a poner en la mira a la policía local. Esta vez, Patricia Olmedo, vecina de Barrio 1° de Mayo, asegura que su hijo de 25 años fue brutalmente golpeado en la comisaría local. Hecho por el cual, asegura, fue trasladado rápidamente al Complejo UCA en Córdoba donde permanece detenido.

“El 1 de julio a las nueve y media mi hijo iba en moto y llevaba a un vecino al cajero. El móvil lo interceptó y los llevaron a la comisaría según dijeron por resistencia y amenazas. Ni siquiera habían llegado al banco y cuando los revisaron tenían las tarjetas y todo. Eso fue un miércoles y el jueves al mediodía llegó un policía a casa para verificar el domicilio porque le iban a dar la libertad, pero pasó ese día y pasó el viernes y nunca lo liberaron“, contó la mujer en diálogo con RESUMEN.

Patricia narró que con el correr de las horas recibió un llamado telefónico de su hijo, quien había sido trasladado a la UCA y que, por su tono de voz, no se encontraba nada bien. “Él me llamó de ahi y yo ni sabía que lo habían trasladado. Ahí nomas noté que le había pasado algo porque hablaba pausado. Cuando le pregunté me dijo que lo habían golpeado mucho, dos policías dentro de la celda. Le pegaron en la cara y le sacaron una muela y le lastimaron el oido. Así, de la nada, lo desfuguraron”, agregó angustiada la mujer quien ya dejó el caso en manos de la Justicia.

“Yo se que a mi hijo lo trasladaron a la uca para que no vea como la policía lo había desfigurado. A él le iban a dar la libertad porque no tenían motivos para tenerlo preso”, sostuvo la mujer a la vez que afirmó que el joven continua aun detenido y no le han dado posibilidad de visitarlo.

“Yo quiero que esto salga a la luz. Que no quede impune. Ellos no tienen derecho de golpear así. Yo tengo una abogada y voy a seguir hasta las ultimas consecuencias”, culminó.