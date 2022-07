Recientemente, la gobernante de la comuna de Los Aromos, debió recurrir a la Justicia luego de una serie de ataques a través de las redes sociales que realizaron tres personas miembros de la comunidad. Los denunciados son Emilio Zazua, ex jefe de Seguridad de la comuna, Gabriel Grigorjev, ex jefe de Defensa Civil, y María Victoria Magnaterra, cónyuge del último mencionado. Todo Pasa dialogó con la mandataria, que así se refirió ante este hecho: “Es muy lamentable estar en las noticias por esta situación y que uno haya tenido que recurrir a la Justicia para poder protegerse a uno mismo y a también a la familia. He venido soportando agresiones verbales con mucho menosprecio. Esto no deja de ser un abuso, una amenaza constante y hostigamiento. Nuestra manera de actuar siempre ha sido bajo los términos de la ley”.

El motivo principal que llevó a la presidenta comunal a radicar la denuncia, fue el acoso no sólo a su figura, sino también a miembros de su familia. “Se acabó mi paciencia. A mí me pueden atacar todo lo que quieran, pero con mi familia no. Eso fue lo que me molestó y me llevó a tomar estas medidas. Me duele en el alma porque son personas que han pasado por esta comuna. La esposa de uno de ellos, nunca tuvo participación en la comuna, pero es una de las más agresoras en redes y en la prensa. Yo creí que estaba tratando con personas correctas e inteligentes. Es muy peligroso atacar a la familia. En mi caso hay una menor, que es mi nieta, y hay un hostigamiento constante a mi hijo”, expresó.

Con respecto al incendio de su vivienda, Morales anunció que hay novedades sobre el hecho, donde Bomberos ya dictaminó la pericia y en el transcurso de los próximos días darán a conocer los resultados. “Todo está vinculado. Hay un hilo conductor. Creo mucho en la Justicia, en las autoridades. Cuando empecé mi gestión quemaron un camión de basura, luego pastizales. Todo eso le va abriendo interrogantes a uno”.

En cuanto a la gestión de la comuna, la funcionaria habló sobre el avance del tendido de la red de gas, donde comentó que Los Aromos se tomó como prueba piloto con la conexión de varias propiedades a la vez. “Tuvimos un alto porcentaje de gente que ha venido a firmar su contrato con la red. Ayer las máquinas trabajaban dentro del río para pasar los caños para el gas”, contó. Por último, agregó que ya están finalizando la calle Los Castaños, junto con la compra de las plantas y luces que adornarán la avenida, y la continuación de la apertura de la calle Aguaribay.