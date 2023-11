A un mes de comprometerse, Emanuel Noir de Ke Personajes y su pareja se separaron

Fue hace apenas un mes que Emanuel Noir de Ke Personajes le dio una gran noticia a sus seguidores. En sus redes sociales, el cantante mostró el emotivo momento en el que su pareja le propuso casamiento, donde luego celebraron con una fiesta familiar. Pero ahora, todo eso se terminó.

Recientemente, Julieta Farías, la ahora ex pareja del cantante, confirmó que ya no están juntos y tomó por sorpresa a sus seguidores. “Emanuel y yo nos separamos”, anunció a través de las historias de su cuenta personal de Instagram.

Luego, agregó un contundente mensaje acompañado de un pedido especial para los seguidores y fanáticos de la banda: “Gente, no necesito que me manden más cosas de las que hace Emanuel porque es su vida”, expresó. Si bien no dio detalles acerca de los motivos que los llevaron a terminar con la relación, sostuvo: “Decidimos hacer cada uno nuestro camino”.

Para cerrar, dio las gracias al público por las muestras de afectó que recibió: “Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”, cerró. Además, también eliminó de su perfil las fotos junto a su pareja en la celebración íntima de su compromiso.

Por su parte, hasta el momento, el cantante líder de la banda de cumbia no se ha referido al tema públicamente.