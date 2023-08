A una semana de la muerte de su hijo, habló la mamá de Mariano Caprarola

El jueves 17 de agosto, a solo cinco días de haber cumplido 49 años, falleció Mariano Caprarola, uno de los co conductores del programa de Ciudad Magazine: “La jaula de la moda”. A una semana de este triste evento, habló Fady (92 años), la madre del asesor.

Durante una charla, Fady contó cómo su hijo menor se preocupaba sobremanera por cuidarla: “Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, le contó a los periodistas de Revista Gente, medio gráfico donde también se desempeñaba Mariano.

Cabe recordar que Caprarola era muy unido a su madre. Tanto era ese cariño, que la última publicación en redes sociales del asesor fue dedicada a sus padres. Por su parte, la mujer perdió a su esposo, padre de Mariano, cuando éste era apenas un niño. También falleció hace algunos años el hermano de Mariano. Así que el estilista estaba muy dedicado al cuidado de “Fady”.

“Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, recordó.

Además, “Fady” mostró el altar que tiene en su casa, con varias vírgenes y ahora también dedicado a su hijo, y cómo su fe la ayuda a enfrentar este momento: “A Mariano lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”.