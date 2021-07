“A veces la gente, identifica a nuestra actividad como un hobby o algo recreativo”

Fernando Sacarlatta responsable del Rally Argentino, y Agustín Barrandeguy, piloto de Alta Gracia, y parte activa de la organización, pasaron por los micrófonos de Resumen Deportivo de la 88.9. En donde hicieron un balance sobre lo que fue la cuarta fecha del campeonato, la cual se corrió en formato burbuja algo atipo a la activad. La competencia tuvo como epicentro a la ciudad de Alta Gracia, con el Autódromo Oscar Cabalen y a la Fortaleza de Oreste Berta con principales escenarios.

A raíz de la incertidumbre por los problemas sanitarios que aqueja la pandemia por Covd-19, y después de varios intentos fallidos en la vuelta a la competencia. Gracias a la ayuda de muchas personas que ayudaron al regreso, se eligió a la ciudad de Alta Gracia para el regreso, y poder disputar la cuarta fecha. Fue algo inusual para la competencia el formato burbuja. Pero lo importante era volver ya que la vuelta de la actividad traía consigo también trabajo para mucha gente ligada al deporte.

“A veces el grueso de la gente, identifica a nuestra actividad como un hobby o algo recreativo. La verdad que para algunos pocos es lo recreativo, Para los pilotos en general que a veces tiene otras actividades. Pero a su vez permiten girar una rueda de un montón de mecánicos, talleres y pymes que viven a la par del rally. Pero estos meses de lucro cesante se vieron muy afectados. Así que era una necesidad imperiosa el volver a correr, después de muchos intentos se pudo concretar volver. Acá en alta gracia, con la buena voluntad de mucha gente que ayudo, que colaboro, que le puso todo lo que tenía que poner y bueno rompimos ese hechizo de tres meses sin levantar tierra”. Comenzaba Fernando, dando el panorama de todo lo que se mueve a través de la competencia.

Agustín Barrandeguy, a la par de competir en la categoría RC5 con su Ford Fiesta, fue parte activa de la organización de la cuarta fecha.

“Hará tres semanas Fernando me habló para ayudarle con un par de cositas, y ahí arranco a colaborar y a su vez ayudarle al rally argentino. Fernando es quien está al frente, fue un doble desafío, llego un momento que también la quise correr la carrera a modo de participar, pero bueno en realidad prefería que saliera todo bien la parte de la organización. Deje en un segundo plano la parte deportiva, así que bueno fue un fin de semana bastante complejo, pero salió todo bien”.

La incertidumbre es lo que más aqueja a estos tipos de eventos masivos en los tiempos que corren producto de la pandemia, algo que resalta Scarlatta es cuando la competencia de hace de manera continuada es todo más fácil porque esta todo ya encaminado. En cambio, con estas circunstancias es mucha más difícil planear todo para la competencia.

“Cuando corremos mes a mes es como que es continuado. Llegas un domingo a la noche de una carrera de una provincia, y lunes o martes a más tardar te pones a laburar en la otra, por más que falte un mes o 15 días, siempre venís con una trazabilidad de las cosas y tratando de aceitar los engranajes. Esta cuestión pandémica, que trabajábamos de la misma manera que si tuviéramos la certeza que íbamos a volver y unos días antes nos la dabas de baja era complejo, porque era difícil planear la logística, avisarles a equipos que por ahí estaban radicados en Neuquén, tienen que salir, y por ahí los teníamos que hacer volver. Así que eso fue complejo, hubo que respaldarse en la buena voluntad de mucha gente, acá en Alta Gracia, la amistad que tenemos hace muchos años con agus me llego a convocarlo apenas vi que esto tenía un orden y se hacía y agus no solo puso todo como siempre lo hace para darnos una mano, la gente lo conoce, eso hizo que a predisponían sea excelente, además se pudo lograr hacer un trabajo minucioso en muy poco tiempo que termino desembocando en un espectáculo bárbaro.

Al ser esta una competencia de modo Burbuja, Sacarlatta conto que es algo que no se veía con bueno ojos por parte de los pilotos ya que el rally tiene otra esencia. El tramo en el Parque Temático de Villa Carlos Paz, el Autódromo Oscar Cabalen y la Fortaleza de Berta era un hecho, y apareció el ofrecimiento de Calera para darle el toque Final.

“Conseguir Calera la verdad que fue una odisea, porque a tres semanas de la realización de la competencia, si bien tenemos confianza con los pilotos y estamos en dialogo permanente, aunque estén en otras provincias, no sentaba bien que se corriera en sistema de burbujas y en autódromos El rally tiene otra esencia, tiene alma de montaña, esto no caía bien, pero era tan grande la necesidad de volver, que se estaba asimilando. A poco de volver, no más de 20 días, nos convoca una persona en la calera, que nos insistía que lo vallamos a ver, y bueno nos juntamos, dos semanas antes de la carrera y nos dijo que había un campo privado, que él tenía la anuencia del intendente para empezar a trabajar y hacer algunos caminos y habilitarlos, porque estaban muy abandonados y demás. Yo fui a recorrer, y te soy honesto era inviable hacer un tramo de 10 o 12 kilómetros ahí adentro, pero bueno se aunaron los esfuerzos y las ganas de la gente y empezaron y los trabajos, y ahí me di cuenta que era viable y se terminó horas antes de que se largara la carrera. Y termino saliendo un tramo bárbaro que fue restringido, porque era todo burbuja y era un campo privado. A eso le sumamos el tema del streaming, unas cuestiones. Fue una labor que nunca habíamos hecho en el rally argentino, costo mucho organizar todo, fue una gran tarea de la gente que se dedicó a esto, estuvieron recorriendo los caminos, poniendo antenas, bajando señal de satélites, y buenos se alineo todo, tenemos la cuarta fecha en el bolso y yo creo que una de las cosas más importante es que la gente no concurrió a la carrera, la siguió desde el streaming”.

Desde la organización destacan el seguimiento al pie de la letra todos los protocolos, y demostraron que se puede trabajar de esta manera,

“Las cuestiones de los protocolos sanitarios se hablaron mucho en la previa, dependíamos de cuidar esos detalles y muchos más, para que no tuviéramos sanciones, teníamos la gente del COE permanentemente auditándonos y así lo queríamos, porque queremos demostrar que se pueden hacer las cosas bien y queremos seguir trabajando al mismo tiempo. Entiendo que la pandemia hay que tenerle mucho respeto, pero no miedo porque si no nos hace mal desde la salud y todo. Así que en las reuniones con los pilotos se habló mucho de los protocolos y los pilotos ya lo tienen bastante claro a eso.

Por ultimo Sacarlatta cuenta que se está pensando en la próxima fecha pero siempre con cautela y siguiendo de cerca todo lo que va pasando.

“La aproxima carreara seria en agosto en Catamarca, ya están hechos los libros de ruta, está bastante encaminada. Estamos en contacto con las autoridades de allá para que nos den el visto bueno. Esperemos que este todo bien, no va a ser burbuja porque se corre tramo de montaña, pero se va a seguir pidiendo que el público no asista y vamos a tratar de volver a repartí el streaming para que la gente lo pueda ver tranquilos de la casa, por lo menos hasta que todo esto pase y no signifique un peso para el rally el no poder correr por la cantidad de gente que se junta en el camino”. Concluyó.