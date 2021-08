Aborto Legal en Córdoba: la Vocal del TSJ Cáceres de Bollati pidió su apartamiento

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba debe decidir esta semana si el aborto legal se aplica o no en la jurisdicción local luego de que Fiscalía General dictaminara a favor del pedido del ex Legislador Aurelio García Elorrio por el cual se exige que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sea declarada inconstitucional.

El expediente judicial sobre el aborto legal ya tuvo su primer incidente en el tramo cimero de la Provincia, una de las vocales del órgano, Marta Cáceres de Bollati se declaró incompetente en la decisión debido a que ella emitió un dictamen acerca de la cuestión en 2014 cuando Portal de Belén interpuso una acción similar. “Atento aquel precedente, y dado que guarda identidad con el planteo efectuado, a los fines de garantizar la más absoluta imparcialidad, estimo pertinente inhibirme”, fue el pedido que la vocal hizo a sus pares del TSJ, de confirmarse este apartamiento, se abre un interrogante respecto de cómo se conformará el máximo tribunal para tratar la cuestión.

“En idéntica situación que Cáceres de Bollati hay otro vocal del Tribunal Superior de Justicia, por lo que entendemos que también debería haber otro apartamiento”, dijo el legislador en uso de licencia Aurelio García Elorrio a La Voz del Interior. Aunque omitió dar el nombre del vocal, se trata de Sebastián López Peña, presidente del TSJ, quien actuó como funcionario de la Procuración del Tesoro: como se recordará, en aquel juicio que Portal de Belén perdió en diciembre de 2019, y por el cual durante el trámite el aborto no punible era impracticable en los hospitales provinciales, la Provincia defendió la aplicación de la Guía de Aborto No Punible. García Elorrio no anticipó si recusará a López Peña. Hasta ahora, el presidente del TSJ no pidió su apartamiento del expediente.