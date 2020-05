“Acá estamos privilegiados y la situación que se vive es diferente comparada con el resto de Brasil”

Natalia Sánchez es una cordobesa que hace 10 años vive en Brasil, precisamente en Buzios, un pueblito muy chico con treinta mil habitantes; donde actualmente se desempeña como trabajadora de la Cruz Roja.

En diálogo con la 88.9, la joven manifestó la situación que se vive allí en relación a la pandemia del Covid-19 y contó que la experiencia es bastante diferente respecto al resto del país.

“En Buzios estamos privilegiados, vivimos en una isla, entonces realmente lo que está pasando en Brasil, nosotros no lo vemos de esa forma y no lo vivimos de esa manera“, inició la Natalia y continuó: “vos podes salir a la calle con total tranquilidad. Lo ideal es que te quedes en tu casa pero no hay ese tipo de controles como hay en Argentina. Obviamente está todo cerrado, Buzios vive del turismo y la pesca, si a esta isla no vienen turistas nosotros no tenemos trabajos en absoluto”.

En Buzios las playas se habilitaron la semana pasada, aunque sólo pueden usarse para realizar deportes o caminatas y existe un tiempo límite para permanecer en el lugar. Después de las 23 hs nadie puede circular por las calles. “Nuestro intendente es un médico reconocido así que le pone muchas pilas. Datos concretos respecto al Coronavirus no tengo pero se que hubo un muerto. Era un profesor de educación física que tenía problemas de salud, fue la única confirmada en la isla”, agregó la joven.

A su vez Natalia, dejó en claro su punto de vista en relación a lo que está sucediendo en Argentina: “Me parece una locura lo que hacen allá. Un país no funciona parado, ya es suficiente para darse cuenta que no es la solución. Lo hablo por la gente que tiene hambre, eso es lo que a mí me preocupa. El hambre mata hoy más que cualquier otro virus. Agarraron el virus a tiempo, las curvas bajaron, evitaron un montón de cosas, pero por lo que tengo entendido, algunas cosas se volvieron para atrás.”

Al formar parte de un equipo de trabajo tan conectado con la gente, Natalia está muy involucrada en la labor social en este marco de pandemia. “Hicimos entrega de barbijos gratis. Después estuvimos en la entrega de cestas básicas. Ahora recibimos donaciones de pañales y jabones líquidos. Todo el tiempo estamos recaudando, buscando pidiendo, para ayudar. La cruz roja tiene algo, una vez que te asisten, te va a asistir durante seis meses. Yo tengo la obligación de ir a ver que pudimos concretar esa ayuda” concluyó.