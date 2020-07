Acusan a la policía de “ablandar” los controles en las rutas

Por estas horas y tras el reciente caso de Coronavirus confirmado en Alta Gracia, son muchos los vecinos que se quejan por la falta de precisión en los controles policiales de acceso a la ciudad.

“Están apostados en Ruta 5 y C45 pero cuando pasas no detienen a nadie. Están todo el tiempo con el celular”, sostienen quienes transitan a diario por ambas rutas, considerando que hay una “relajación” por parte de las fuerzas de seguridad, a pesar de que se espera un pico de contagios a nivel país.

“Al principio controlaban, interceptaban a los autos. Ahora ves que es mucho el tránsito y casi no detienen a nadie. No les preguntan de donde vienen ni nada, ya se relajaron y todavía la pandemia no acabó”, aseguran. Cabe destacar que no se trata solo de un reclamo de transeúntes, sino también de varios Jefes Comunales, quienes se mostraron preocupados por la “falta de apoyo de la policía”. “Nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos pero necesitamos el apoyo policial”, dijeron.