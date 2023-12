Adiós a un grande de la pantalla grande: Nicolas Cage anunció que dejará el cine

Para muchos de nosotros, el día que no queríamos que nunca llegará, lamentablemente llegó. El reconocido actor de Hollywood, Nicolas Cage, anunció que dejará de hacer cine como intérprete.

En una entrevista con el medio Vanity Fair, el actor dijo que “Puede que me queden tres o cuatro películas más”. Además, en la misma aseguró que quiere cerrar una etapa y está conforme con su carrera. “Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine y creo que he llevado la interpretación cinematográfica tan lejos como he podido”, sumó.

Durante la misma nota, Cage aclaró que “no tiene idea de renunciar por completo a la actuación, pero en cambio quiere explorar la televisión y el streaming para no quedarse “estancado”. No lo sé. Tengo que buscar el siguiente paso y aún no lo he encontrado”, sentenció el actor. Por su parte, expresó que luego de estrenar 5 películas durante el 2023, el artista quiere dejar la pantalla grande para dedicarse plenamente a la familia.

“Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”, confesó.

Nicolas Cage es considerado uno de los artistas más prestigiosos de Hollywood, siendo de los mejores en su generación. Su trabajo en la película Living Las Vegas le valió el Óscar y el Globo de Oro a mejor actor en 1996 y su trayectoria está marcada por varios títulos reconocidos a nivel mundial. Tal es el caso de Rumble Fish, de Francis Ford Coppola; Racing with the Moon, de Richard Benjamin; y cintas más comerciales como Face/Off o Ghost Rider.