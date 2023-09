Agazzi: «La idea es ser el nexo entre el vecino y el gobierno, a través de las ordenanzas, las excepciones»

Marcelo Agazzi, actual integrante del área de prensa de la municipalidad de Alta Gracia y candidato a concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, habló sobre cuál será su trabajo dentro del legislativo, de ser elegida la lista para continuar gobernando la ciudad.

«Me siento valorado, me llena de orgullo que Marcos (Torres) me haya tenido en cuenta para este importante lugar. Estoy desde el 2012 colaborando desde el área de prensa y comunicación, antes trabajé en Cadena 3 y di mis primeros pasos en un medio local también. En lo que es comunicación institucional, cuando Facundo Torres asume como intendente, me dio la oportunidad de estar a cargo de la comunicación. Fue la explotación de las redes sociales y de la comunicación directa entre el gobierno y el vecino. Todos somos comunicadores desde que posteamos algo en las redes sociales. Soy un vecino de Alta Gracia, conozco la ciudad y los vecinos» manifestó el periodista.

Con respecto a como ha crecido la ciudad, expresó: «Siendo objetivo, la ciudad creció mucho tanto en el gobierno de Facundo (Torres) como en el de Marcos. Está demostrado en la cantidad de gente que quiere venirse a vivir a Alta Gracia. La gente la elige, mis tíos de Rafaela, cada vez que vienen se quedan maravillados. En la coyuntura actual y en los tiempos difíciles que estamos pasando, Alta Gracia nunca dejó de crecer, nunca se paró de hacer obras, nunca paró. Esto tiene que ver con la gestión que realizaron Facundo y Marcos. Tuvo que aprender a gobernar con una pandemia, con la gente encerrada, con fábricas que no podían producir y tras estos dos años, llega una crisis económica con una inflación con la cual se hace difícil planificar obras y sin embargo nunca se frenó».

«Siempre estamos monitoreando las redes, los medios ya que siempre los vecinos utilizan estas formas para hacer sus reclamos, se los hacemos llegar a los diferentes directores y secretarios y hay que tratar de solucionarlos lo antes posible, para que la gente se sienta contenida por el gobierno» detalló Agazzi.

Sobre cómo se ve como concejal, dijo: «La expectativa es grande. La idea es ser el nexo entre el vecino, lo que necesita, la respuesta que le puede dar el gobierno a través de lo legislativo, las ordenanzas, las excepciones. Cada problemática, siempre hay gente perjudicada y gente beneficiada, la idea es que sea mayor la cantidad de gente beneficiada, como por ejemplo el estacionamiento medido».

En relación a la conformación de la lista, opinó: «El armado de la lista ha sido muy inteligente, desde el viceintendente. Muy cerca del comerciante, del empresario, conocedor de la ciudad. Y de allí para abajo cada uno tiene experiencias en diferentes ámbitos. Me parece que la lista está equilibrada, con muchos jóvenes con experincia y mucha trayectoria».

Proceso evolutivo de la comunicación: «El valor más grande que puede tener un comunicador es la credibilidad, que lo uno dice está respaldado, chequeado, responsabilidad. Hay mucha diversidad de información con diferentes ópticas, cada uno con su línea editorial y también muchos particulares que utilizan sus redes. Hace unos años se imprimían las gacetillas y se distribuían una a cada medio. Hoy con las redes, con whatsapp, ya no es necesario. Al principio me sentí abrumado, ahora ya me acostumbré». «Es un trabajo 24×7 y estoy a disposición, por ejemplo cuando hay tormentas estamos conectados constantemente. El funcionario lo sabe, que debe estar a disposición» concluyó.