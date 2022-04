AGR no pudo en Córdoba pero sigue puntero

El Alta Gracia Rugby Club tuvo su primera derrota de la temporada, al caer en condición de visitante ante Athletic Negro por 2 a 0, por la quinta fecha del Torneo Damas B1.

«Fue un buen partido, no es que no nos.superaron ampliamente, nosotros estábamos mejor cuando nos convierten el primer gol terminando el primer cuarto. Habíamos tenido dos situaciones, tuvimos dos cortos a favor y un manos mano que tapó la arquera a Martina». Le decía cacho Aguilera a RESUMEN ni bien terminado el partido

A lo que agregó «El segundo gol que nos convierten, una de las defensoras quiere salir jugador la pierde y ahí se genera un corto, que lo defendemos bien, pero que se termina enredando y le termina pegando en el pie a una de las chicas y en el corto siguiente termina favoreciendo a ellas con el gol».

Sobre la segunda parte del encuentro decía. «El tercer cuarto estuvimos flojos nos controlaron un poco en el ataque y pudieron jugar más, aunque tuvimos dos cortos que no pudimos convertir. El último cuarto salimos con una delantera más, tratando de bloquear bien alto y de cortar los.contragolpes nos quedamos con tres en el fondo, cada contragolpe lo pudimos controlar. No tuvimos puntería, tuvimos dos cortos más y no pudimos convertir, no era nuestro día de ligar a la hora de convertir».

La sexta fecha se disputará el próximo sábado, en donde AGR recibirá a quien comparte la punta con ellos San Martín de Villa María, ambos con 12 puntos.

El encuentro como siempre lo van a poder ver a través de Canal 2 Noticias y vía streaming por Resumen de la Región.