Agustin Gil el Judoca que representará a Córdoba en Los Juegos Panamericanos

El judoca cordobés, de 22 años, está clasificado a los XIX Juegos Panamericanos y representará al país en la categoría – 81 kg.

Con sonrisa franca y entusiasmo, Agustín Gil deja entrever la alegría y orgullo que siente al ser uno de los deportistas que nos representarán en los Juegos Panamericanos a desarrollarse del 20 de octubre al 5 de noviembre, en Santiago de Chile.

En su visita al Museo Provincial del Deporte, en el estadio Mario Kempes, Agustín destacó: “Es un sueño hecho realidad poder representar a la Argentina, porque no todos clasifican. Las expectativas son muy altas y ahora el sueño es poder traer una medalla para casa.”

La clasificación a los Juegos Panamericanos llegó con su triunfo en los Juegos Panamericanos Junior en Cali – Valle (Colombia) 2021, tras vencer al brasilero Marcos Soares Dos Santos y obtener la presea dorada.

Además, como preparación a Santiago 2023, Gil participó en diferentes competencias panamericanas como el Open Panamericano de Guayaquil (Ecuador). Allí obtuvo la medalla dorada, logrando el objetivo de sumar puntos y quedar en lo más alto de la tabla, para tener una pequeña ventaja a la hora del sorteo en Chile.

Recordando sus inicios en la disciplina, Agustín expresó: “arranqué a los 4 años por recomendación médica, por una tendencia al sobrepeso. Mi primera competencia a nivel internacional fue en el 2015 y desde ese entonces estoy en la selección nacional. Estuve en la sub 15, sub 18, pasé por sub 21 y ahora en mayores.”

Enfocado en el próximo desafío, también afirma: “en el judo, al ser un deporte individual, la responsabilidad es toda tuya. Te subís solo al tatami y todo el trabajo que estuviste haciendo, se ve volcado en 4 minutos de lucha con el rival. El judo depende mucho del momento, de los días previos, cómo te levantás incluso el mismo día. Conlleva un trabajo y desarrollo psicológico, físico y táctico muy grande.”

Pese a estar en un muy buen momento en su creciente carrera deportiva, Gil es cauteloso al reconocer la calidad de contrincantes que tendrá: “Es una categoría muy difícil, hay competidores que son top 3 y top 10 del ranking mundial y hay gente clasificada para los Juegos Olímpicos. Pero la expectativa de medalla es viable, todos caen, a todos se les puede ganar”, destaca con firmeza y determinación.

“Vamos a dar lo mejor de nosotros para dejar en lo más alto a Córdoba y a Argentina”, finalizó el cordobés.

Las competencias de judo, tanto femeninas como masculinas, serán del 28 al 31 de octubre.