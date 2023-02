Agustín Saieg sobre Colectividades: «No comparto que se convierta en un negocio privado»

Es extraño que el ex presidente de un partido político tan importante como la UCR haya hecho un “acuerdo” para representar nada más ni nada menos que colectividades tan importantes en nuestras raíces como Italia y España.

Algo que no podría pasar porque Omar Ramon Allende ni siquiera se dedica a la gastronomía. Que esta fiesta se convierta en un búnker político es algo que repudio y que la comisión lo permita es algo que no pueda volver a pasar si queremos estar a la altura. Habiendo tantas fundaciones que lo necesitan, no comparto que se convierta en un negocio privado por sus influencias usufructando un hermoso encuentro que es de la ciudad. No perdamos la magia, el encanto que nos lleva a ser la fiesta y la ciudad más hermosa del mundo.

Siempre hay cosas por mejorar y espero que eso no vuelva a pasar» reza el mensaje que escribió el funcionario.