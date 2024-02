«Ahora a cantar al cielo», la emotiva despedida de Mateo Espejo a su abuelo Beto

En el día de ayer se conoció sobre el fallecimiento de Alberto «El Beto» Espejo, reconocido folclorista de la ciudad quien dejara de existir tras batallar contra una dura enfermedad.

Beto fue una de las «Voces del Virrey», legendario grupo musical altagraciense y fue mentor de varios folcloristas de Alta Gracia. Así lo recordó Mateo, su nieto y reconocido deportista local, a través de una emotiva carta de despedida en las redes sociales.

«Descansa en paz abuelo, te voy a extrañar muchísimo. Muchas gracias por todas las enseñanzas y por hacernos reir muchísimo con tus chistes, ahora a contar chistes al cielo«, inicia el posteo del competidor y campeón provincial de BMX, en su cuenta de Instagram.

«… me dejaste una habilidad para la pesca (risas), las cañas quedaron con tu magia y así van a seguir, te amo para siempre abuelo. Nunca olvidaremos tus cantos en cada juntada, siempre me emocionaba escucharte cantar y tocar la guitarra… dejaste a buenos cantores y tocadores de guitarra y en cada cuerda de guitarra que se escuche siempre vas a estar. Con mi hermana no aprendimos a tocar la guitarra ni a cantar pero hiciste que nos encantara el folclore. Siempre estábamos ahí, esperando a que sacaras tu guitarra para poder oír tu voz»

«Algún día nos volveremos a ver. Adiós abuelo, a cantar y contar historias al cielo», culminó.