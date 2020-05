Alberto Fernández: “Yo también extraño el fútbol, no saben cuánto”

En el medio de los anuncios por la nueva extensión de la cuarentena en el país, el presidente Alberto

Fernández se manifestó ante diferentes medios deportivos del país y se mostró ciertamente dubitativo

pero optimista a la hora de encontrar la manera de volver a disputar el deporte más popular de

Argentina.

El máximo mandatario dijo extrañar el fútbol y que está buscando la forma para que vuelva a jugarse, siempre hablo con Ginés Gonzales García, Ministro de salud, y le pregunto porque no se puede jugar al

futbol, no me refiero a que tengamos que abrirlo al público porque no se puede, pero de la posibilidad de

tener a 22 jugadores en un radio de 9 mil metros cuadrados”, agregó el presidente.

Por otra parte, dijo que habría que hacerlo mediante una transición lógica y paulatina, de modo tal que se

evite cualquier situación que cause un problema mayor en el futuro, “Primero tenemos que asegurar que sea sin público y segundo que la televisión pueda transmitirlo, ya que con esto los ingresos a los clubes volverían a funcionar y de esta forma podrían pagar los sueldos y deudas a sus empleados y jugadores”,

agregó Fernández.

La realidad indica que por ahora la vuelta de este deporte no es viable y así lo confirman los expertos en

salud del país, no obstante el presidente conoce bien la situación, “vamos a tener que esperar a que los

epidemiólogos den el visto bueno para el retorno del futbol, ellos serán claves en esta decisión, hay que

respetar a los que saben, yo sólo soy un abogado” finalizó Alberto Fernández.