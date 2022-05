Alerta inhibidores: le sustrajeron su celular y una mochila mientras esperaba a su hija en la escuela

En las últimas horas un vecino reportó haber sido víctima de un robo con la modalidad inhibidores, a plena luz del día en cercanías de calle Italia.

El hombre dijo que dejó su vehículo estacionado a pocos metros del Colegio nacional para dirigirse a retirar a su hija de la escuela. Cuando regresó, se dio con que le habían sustraído su teléfono celular y una mochila con distintas pertenencias, entre documentación y «algo de dinero».

«Me bajé y puse el seguro. Cuando volví el auto no estaba dañado ni nada, lo abrieron sin forzarlo para robar», expresó el hombre a RESUMEN, quien tras haber sido victima de otro hecho de inseguridad hace apenas un mes y no haber obtenido respuesta, dijo que prefirió NO radicar la denuncia.

Cabe destacar que es una modalidad delictiva creciente que ya se ha cobrado varias víctimas en la ciudad.