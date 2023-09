Allende: «El resultado se lo reprocho a Jean por su traición y a Morer por su falta de acompañamiento»

«Quiero felicitar por el inmenso esfuerzo y garra que le pusieron Amalia Vagni y Gustavo Rossi, que estuvieron a la altura de cualquier militante» comenzó el Secretario de la Unión Cívica Radical, Omar Allende, en el aire de la 88.9. «Lo hicieron con mucha entrega y pasión. Y no hay que callarse ante las inconductas, ante lo que uno considera una estafa al militante, que tiene un tipo de entrega, de principios éticos y morales. No puede estar atado al pragmatismo del poder y de la ventaja» agregó.

«No hablo desde el despecho. Siempre espero unos días y transito la objetividad para hacer una conclusión. Hay críticas a propios y extraños: al que ganó, si votó sólo el 50% del padrón y de ese promedio te votó el 58% no es la mitad de la población la que te apoya. Es una forma de consuelo a la militancia. Si somos capaces de armar un proyecto político que enamore al altagraciense podemos gobernar. Hay una gran proporción que está a la espera de eso. Muchos no fueron votar porque no les gustaba lo que había ni tampoco lo que ofrecían como cambio» analizó Allende.

Continuando en la misma línea, afirmó: «Claramente en esta elección que pasó el torrismo logró mantener su porcentaje de voto y Juntos por el Cambio, nos dividimos y hubo un núcleo importante, una gran cantidad de gente que no nos fue a votar. En la sumatoria de ambas fracciones, nos siguen faltando 4000 votos. El porcentaje que no fue a votar claramente no lo vota al actual intendente».

«Amalia una militante de toda la vida, con principios, con formación ideológica. Nadie puede señalar por falta de ética a Amalia en su paso por la política y por la función. Hubo un error de todos, no acertar en la propuesta y falta de organización. Hay un puñado de radicales que trabajaron y otros nos traicionaron o se quedaron durmiendo en su casa. A dos referentes le reprocho el resultado, a uno, la traición de Marcelo Jean de haber salido a apoyar públicamente a otro candidato -que es motivo de sanción- y a otro, Leandro Morer, le reprocho que no acompañó, siendo que a él siempre lo acompañamos, cuando fue candidato a intendente y a legislador. Esto ha tenido un costo. Ni siquiera habló a favor de la fórmula, es imperdonable la conducta que tuvo, fue ambiguo. Cuando pertenecés a una institución partidaria tenés que brindarte aunque no seas candidato» sentenció el ex presidente de la UCR.

«Lo que hizo Jean, de pegar un portazo y desconocer el lugar al que pertenecés porque no te tocó un cargo, eso quiere decir que nunca fuiste radical, sino no podés hacer eso. Puedo mencionar a mucha gente que no fue nada en el radicalismo y siempre se quedó a militar. Amás la ideología. ¿Cómo hacés para irte y apoyar a Milei por ejemplo?. La UCR debe castigar con todo el peso de su carta orgánica a quienes le hicieron daño. Por otro lado es incomprendible la actitud de Morer de haberse guardado. Si alguno de ellos decide postularse en el 2027, yo no los voy a acompañar. No me como más la curva de los que no son candidatos y no hacen nada» condenó.

Ampliando el panorama hacia JPC, especificó: «El peor Judas es Ignacio Salas. Al PRO se le garantizaba todo y él solo quería romper: salió resentido a decir que se le había ofrecido el 3° o 4° puesto, una mentira grande como una casa. En las previas se le garantizó un concejal que tenía chances de ingresar tanto en la mayoría como en la minoría. Ya con el primer planteo me dije ´éste quiere romper´porque pedía cosas imposibles que sabía que no se las podíamos dar. Tiene relaciones carnales con Facundo Torres, comparte la mirada política con Facundo Torres. Hacerse rico y famoso a través de esta actividad, hay que decirlo. Era sabido que Marcos Torres iba a ganar, hizo las cosas bien. Lo vamos a seguir de cerca durante estos 4 años como legislador. Ya te anticipo que lo vamos a ver apoyando y levantando la mano a favor de Llaryora. Porque ya sus amigotes a nivel provincial ya lo hicieron. Hay que decir quien es quien».

Sobre Martín Barrionuevo, opinó: «Jugó muy bien. He dicho un montón de cosas de él y hace poco he tenido la posibilidad de hablar con él, se está proyectando como un buen político».

Con respecto al tribuno de cuentas Eduardo Molina, manifestó: «Es tremendo lo de Eduardo Molina. Un tipo que no se acercó al partido durante los últimos 3 años. No reportó su trabajo. No colaboró económicamente con la campaña. Es una tragedia que este ahí en representación de la UCR, debería renunciar, no me corresponde a mi pedirle eso. Me da vergüenza ajena que sea representante nuestro, pero como no tiene identidad como referente del partido. Me duelen más las actitudes de Jean y Morer».

«Hay que controlar al gobierno de turno y advertir a la sociedad de lo malo y lo equivocado, ¿Cómo se sale? Se sale de esto siendo muy buena oposición, falta la organización. Se tardó en definir los nombres de los candidatos y poner en escena las propuestas y no enamoraron porque no se llegó a la mayoría de la sociedad, no tuvimos la billetera».

Con respecto al gasto en publicidad del oficialismo, expresó: «A nivel provincial se deberían incorporar las PASO, se deberían blanquear los gastos de las campañas, hay que ponerles límite. «Le voy a decir a los legisladores de la UCR que empiecen a hablar del gasto del peronismo de Córdoba. Es lo más cercano a un régimen fasista».

Bajando al nivel local y proyectando para los próximos locales, dijo: «Lucía (mi hija) y Martín (Barrionuevo) deben trabajar fuerte para ser una opción en el 2027 y me parece muy bien. Y Leticia Luppi seguro también será una figura fuerte y una opción para JPC si seguimos en el barco. Leticia ha hecho un tremendo trabajo en el Tribunal de Cuenta. Ha demostrado que es muy buena cuando se desarrolla en la gestión pública».