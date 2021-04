Alta Gracia: advierten estafas con la modalidad “afilador”

En las últimas horas, Carina, vecina de la ciudad, reportó a nuestro medio una situación que sufrió en su casa y que le generó impotencia e inseguridad. A partir de allí, se supo que se trataría de una nueva modalidad de estafa “la del afilador de cuchillos”.

“Este hombre pasó por mi casa, yo necesitaba afilar mi tijera para trabajar y le pregunté cuánto salía. Me dijo 150 pesos, entonces entré a casa, busqué la tijera y una cuchilla y se las entregué. El me dijo que me avisaba cuando terminara”, inició la damnificada y agregó: “entré a buscar el dinero y le pagué con 300 pesos y me dice ‘falta plata señora’, lo miré y le dije ‘no son 150 cada uno?, y me dijo ‘no, el servicio es 750 a cada uno y yo además le hice afilado y pulido a la cuchilla, más la tijera, son $2,250 pesos’ le dije que la tijera nueva valía 400 y me respondió ‘es mi trabajo’. Me quedé helada, estaba segurísima que me había dicho 150”.

Tras el hecho, la damnificada le comentó la situación a su madre y esta le advirtió que a través de las redes sociales habían “escrachado” a este sujeto por estafar con ese verso.

“Salí afuera y lo veo en la casa de al lado, entonces salí hasta la vereda y le grité que era un estafador, que en facebook lo estaban escrachando por mentiroso, ahí salió mi vecino quien ya le había dado varios cuchillos y tijeras para afilar y le pregunté cuanto le había cobrado y me dijo ‘150’, y ahí el afilador dijo ‘no señor, son 750 pesos cada uno’, en ese momento mi vecino le quitó las cosas y le pagó solo por lo que le había cobrado. Yo no lo hice por temor y le pagué lo que me cobró”, contó angustiada la damnificada.

Se trataría de una modalidad de estafa muy usada en Córdoba capital y de la que ya habrían sido víctimas varios vecinos de Alta Gracia. Se ruega estar alertas.