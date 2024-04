«Alta Gracia cumple 436 años y es una buena oportunidad para poner en valor la historia con los vecinos»

Durante la mañana de este lunes, Belén Trucco, quien es la encargada del área de comunicación de la Casa Museo del Virrey Liniers, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco del cumpleaños número 436 de Alta Gracia, contó la historia de la ciudad y la importancia de esta fecha: «El 8 de abril de 1588 es una fecha histórica e importante porque se hizo lo que se llama la entrega de merced de tierras de Paravachasca. A partir de la fundación de Córdoba en 1573, se empiezan a repartir las tierras a los españoles que estaban siendo parte del proceso de la conquista. Anteriormente, quienes habitaban la zona donde estamos nosotros eran los pueblos originarios (Comechingones). El primer documento que figura es esta fecha, cuando el señor Juan Nieto recibe estas tierras como parte de un sistema de encomienda».

«A partir de allí, empieza a trazarse el rumbo de lo que mucho tiempo después le da origen a la ciudad. Juan Nieto fallece y su esposa Estefanía de Castañeda, que es la heredera de estas tierras, vuelve a casarse con Alonso Nieto de Herrera, y le aportó como dote las tierras de Paravachasca. No tuvieron hijos, y Alonso Nieto luego de quedar viudo y volver a casarse, decide ingresar a la Compañía de Jesús (los Jesuitas), y las tierras fueron donadas allí, donde ya tenían un sistema productivo pensado. Después de la muerte de Alonso Nieto, los Jesuitas construyeron la Estancia que conocemos», dijo.

«Luego de la expulsión de los Jesuitas, la estancia empieza a tener diferentes propietarios, entre ellos: Santiago de Liniers. Luego de su fusilamiento, Manuel Solares le compra la estancia a la familia del virrey español. Él piensa que este lugar prospere, y en su testamento, escribe que dona terrenos que sean cercanos a la estancia “a los pobres de notoria honradez”. Y la Iglesia de la Merced con el edificio del viejo Obraje, los dona al arzobispado, para que queden para el pueblo», expresó Trucco.

Sin embargo, Belén opinó que «El origen de Alta Gracia tiene que ver con la voluntad de Manuel Solares, a mi parecer, porque es una persona adelantada para su época. El tuvo como pilar fundamental la educación, y fundó la escuela de mujeres. Todo lo que él tenía los dejó a la comunidad al momento de su muerte. Se tomó el testamento como referencia al momento de hacer el primer trazado de Alta Gracia, que es en la zona sur (Villa Oviedo, barrio Don Bosco, General Bustos, entre otros)».

«Siempre hay cosas para descubrir de cada barrio, y somos todos un todo. Es reencontrarse con los orígenes y es muy rica la historia de nuestro país, pero no es muy diferente en nuestra ciudad. No solo los personajes que han pasado, sino también tratar de recuperar cosas del pasado que no conocemos: son tradiciones que construyen la historia de nuestra ciudad. En estas fechas hay que poner en valor estas historias con los vecinos, y celebrar eso», finalizó.