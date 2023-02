Alta Gracia dispondrá de un mamógrafo móvil para la detección precoz del cáncer de mama

En una gestión conjunta de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad Municipal y el Hospital Arturo Illia se dictó la disponibilidad de un mamógrafo móvil en Alta Gracia a partir del lunes 13. El estudio se realizará en el hospital de la ciudad de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El mismo será con turno previo el cual debe ser solicitado por el paciente en el Centro de Salud Municipal de su barrio.

Los requisitos para los pacientes son:

•Tener entre 40 y 70 años, llevar fotocopia del DNI, y brindar en el momento de realización de la mamografía un teléfono de contacto, por si hay que realizar derivaciones luego de la lectura. No es necesario tener pedido médico.

• Pacientes fuera del rango etario, sólo con pedido médico y autorización de la coordinación del programa.

• No se realizan a pacientes con prótesis mamarias (debido a características del equipo móvil).

• Debe haber transcurrido al menos un año de la realización de una mamografía previa.

• Si estuvo amamantando deberán haber transcurrido al menos 6 meses desde la suspensión de la lactancia.

• Traer todos los estudios previos de mama realizados, los mismos deben ser entregados en el momento de la realización de la mamografía. Éstos serán devueltos con el informe.

• La paciente debe tener la seguridad de no estar cursando un embarazo, debido a que los rayos X que emite el mamógrafo resultan altamente nocivos para el feto.